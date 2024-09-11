Tepebaşı Belediyesi'nden Gençlere Destek Projeleri

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, gençlere yönelik hayata geçirdiği projeler ile üniversiteli gençleri her alanda desteklemeye devam ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Öğrenci kenti olarak da bilinen Eskişehir'imizde, tüm olanaklarımız ile gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Eskişehir'de öğrenim gören üniversiteli gençleri hayata geçirdiği projelerle katkı sunuyor. Temmuz 2011'de ilki açılan Gençlik Merkezlerinde düzenlenen sosyal etkinliklerin yanı sıra çok sayıda branşta gerçekleştirilen ücretsiz eğitim çalışmaları ile daha fazla gence katkı sağlanıyor. Eğitimler arasında gitardan tangoya, tiyatrodan Japonca'ya, mobil fotoğrafçılıktan blockhain grafik okumaya kadar branşlar yer alıyor. Açıldığı günden bugüne kadar Gençlik Merkezlerinden eğitim alan, salon kullanan ve etkinliklere katılan katılımcı sayısı 456 bin 222 oldu. Gençler, Gençlik Merkezlerinde psikolojik destek de alabiliyor.

Ücretsiz çorba ve akşam yemeği ikramı

19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde, sabah okula giden üniversite öğrencileri için saat 08.30'da ücretsiz çorba ikramı başlıyor. 2012 yılında başlayan çorba ikramından bugüne kadar 20 bin 135 öğrenci yararlandı. Ayrıca hafta içi her gün Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında bulunan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak No: 2 adresinde akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor. Nihal- İsmail Akçura Aşevi'nde uzman belediye personeli tarafından titizlik ile pişirilen yemekler, öğrencilere akşam 18.00-20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. 2022 yılından bugüne kadar ücretsiz sunulan yemek ikramından 47 bin 320 öğrenci yararlandı.

Kız öğrenciler için misafirhane kayıtları devam ediyor

Belediye, üniversite öğrencilerinin en temel sorunlarından biri olan barınma meselesine, Başkan Ahmet Ataç'ın talimatıyla hayata geçirdiği Muazzez İlmiye Çığ Kız Öğrenci Misafirhanesi ile çözüm oluyor. Kız öğrencilerin konaklama ihtiyacının giderilmesi amacıyla hazırlanan Muazzez İlmiye Çığ Kız Öğrenci Misafirhanesi'nden 33 kişi faydalanabiliyor. Şehit ile gazi yakını, yüzde 40 ve üzeri engeli olan öğrenciler ile lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan veya devlet koruması altında olan öğrenciler öncelikli olarak kayıt yaptırabiliyor. Misafirhane için ön kayıtlar devam ediyor.

Ücretsiz eğitimler veriliyor

Belediye'nin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi iş birliğinde Aralık 2018'de hayata geçirilen Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, öncelikli olarak gençlerin ve toplumun her kesiminin, iş dünyasına girişlerinde var olan sorunlarının çözülmesi üzerine çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Belediyeler arasında bir ilk olan merkezde gençlerin iş hayatında daha etkin rol alabilmeleri için faydalanacağı başta girişimcilik olmak üzere pek çok konuda ücretsiz eğitim çalışması gerçekleştiriliyor. Düzenlenen tüm eğitim, atölye ve etkinliklere açıldığı günden bugüne kadar 4 bin 925 kişi katıldı. Merkez, aldıkları eğitim ve destekler sayesinde tüzel kişiliğe sahip 5, tüzel kişiliğe sahip olmayan 12 olmak üzere 17 sosyal girişime de destek oldu.

"Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğim"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç da "Gençlerimizin, ülke geleceği açısından ne büyük önemi olduğunun bilincindeyiz. Tepebaşı Belediyesi olarak gençlerimize tüm imkanlarımız ile destek olmaya gayret ediyoruz. Onların gelişimlerini destekleyecek etkinlik ve eğitimlerin yanı sıra beslenme ve barınma konularında da ciddi hizmetler sunuyoruz. Buradan yola çıkarak, gençlerimize elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. 'Öğrenci kenti' olarak da bilinen Eskişehir'imizde, tüm olanaklarımız ile gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.