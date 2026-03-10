Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Ziyaret

10.03.2026 14:02  Güncelleme: 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Valiliği görevine atanan Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, şehirdeki sosyal, kültürel ve kentsel gelişim konuları ele alındı.

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, son yayımlanan kararname ile Eskişehir Valiliği görevine atanan Erdinç Yılmaz'ı makamında ağırladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti. Ziyarette, Eskişehir'in sosyal, kültürel ve kentsel gelişimine yönelik konular ele alınırken, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasındaki uyumlu iş birliğinin kent yaşamına olumlu katkılar sunduğu vurgulandı. Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği çalışmalar hakkında da Vali Yılmaz'a bilgi verdi.

Ataç, Vali Yılmaz'ın kaymakamlıktan vali yardımcılığına Eskişehir'de görev yaptığı süre içerisinde oluşan dostluklarına değinerek, "Aramızda yılların dostluğu var. O dostluklar hiç unutulmuyor. Yaptığınız göreve ara verdiğinizde veya görev yerinde bir değişiklik olup tekrar geldiğinizde vatandaşın da yaklaşımı farklı oluyor. Eğer görev sürecinizde iyi görev yaptıysanız vatandaş gelir hemen bir hatır sorar. Ama olumsuzsa görmemezlikten gelir. Önceki yıllarda olduğu gibi Eskişehir Valilik görevinizde de güzel işlere imza atılacağından kuşkumuz yok. Yeni görevinizde tekrar sizlere başarılar diliyorum" dedi.

Ataç'a teşekkür eden Vali Yılmaz, "Burada bizim çok güzel anılarımız var. Beraber çalıştığımız dönemde de güzel çalışmalar yaptık. Bu güzel işlerin kaldığını görmek de ayrıca mutluluk verici. Önemli olan görev yaptığımız süreçte hoş bir seda bırakmak. Geri gelmekten mutluyuz. Sizleri ziyaret etmekten de mutluyum. Anadolu insanı gerçekten iyi bir gözlemci. Hak edene hak ettiğini verir. Çalışanı, iz bırakanı bırakmazlar" diye konuştu.

Vali Erdinç ziyaretinde, ayrıca Tepebaşı Belediyesi başkan yardımcıları da yer aldı. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Valiliği, Yerel Haberler, Erdinç Yılmaz, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti
İran’da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz

14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
13:53
Petrol devinin CEO’sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
Petrol devinin CEO'sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
13:51
İBB davasında 2. gün İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti
13:39
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
13:07
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 14:26:26. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.