Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Ziyaret

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, son yayımlanan kararname ile Eskişehir Valiliği görevine atanan Erdinç Yılmaz'ı makamında ağırladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti. Ziyarette, Eskişehir'in sosyal, kültürel ve kentsel gelişimine yönelik konular ele alınırken, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasındaki uyumlu iş birliğinin kent yaşamına olumlu katkılar sunduğu vurgulandı. Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği çalışmalar hakkında da Vali Yılmaz'a bilgi verdi.

Ataç, Vali Yılmaz'ın kaymakamlıktan vali yardımcılığına Eskişehir'de görev yaptığı süre içerisinde oluşan dostluklarına değinerek, "Aramızda yılların dostluğu var. O dostluklar hiç unutulmuyor. Yaptığınız göreve ara verdiğinizde veya görev yerinde bir değişiklik olup tekrar geldiğinizde vatandaşın da yaklaşımı farklı oluyor. Eğer görev sürecinizde iyi görev yaptıysanız vatandaş gelir hemen bir hatır sorar. Ama olumsuzsa görmemezlikten gelir. Önceki yıllarda olduğu gibi Eskişehir Valilik görevinizde de güzel işlere imza atılacağından kuşkumuz yok. Yeni görevinizde tekrar sizlere başarılar diliyorum" dedi.

Ataç'a teşekkür eden Vali Yılmaz, "Burada bizim çok güzel anılarımız var. Beraber çalıştığımız dönemde de güzel çalışmalar yaptık. Bu güzel işlerin kaldığını görmek de ayrıca mutluluk verici. Önemli olan görev yaptığımız süreçte hoş bir seda bırakmak. Geri gelmekten mutluyuz. Sizleri ziyaret etmekten de mutluyum. Anadolu insanı gerçekten iyi bir gözlemci. Hak edene hak ettiğini verir. Çalışanı, iz bırakanı bırakmazlar" diye konuştu.

Vali Erdinç ziyaretinde, ayrıca Tepebaşı Belediyesi başkan yardımcıları da yer aldı. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.