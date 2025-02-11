Tepebaşı Belediye Başkanı Meslek Odalarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Meslek Odalarını Ziyaret Etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Elektrik Mühendisleri Odası ve 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası'nın başkanlarıyla bir araya geldi, faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

11.02.2025 15:04  Güncelleme: 16:16
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, TMMOB'a bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Ahmet Şakar ile 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren meslek odaları temsilcileri ve meslek örgütleri ile temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Ataç, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Şakar ile 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

Başkan Ataç, her iki ziyaretinde de oda başkanlarından faaliyetleri hakkında bilgiler aldı, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediye Başkanı Meslek Odalarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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