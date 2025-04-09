Tepebaşı Belediyesi, 13 Bin Sokak Hayvanını Sahiplendirdi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi, 13 Bin Sokak Hayvanını Sahiplendirdi

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, 2009 yılından bu yana 13 bin 710 sokak hayvanını sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşturdu. Merkezin sağladığı hizmetler ve sahiplendirme süreçleri, hayvanseverler tarafından övgüyle karşılanıyor.

09.04.2025 15:38
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, hizmete açıldığı 2009 yılından bu yana 13 bin 710 patili dostu sahiplendirerek sıcak yuvasına kavuşturdu.

Tepebaşı Belediyesi, sahiplendirdiği binlerce hayvan ile bu alanda örnek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, hizmete açıldığı 2009 yılından bugüne kadar 13 bin 710 sokak hayvanını yuvalarına kavuşturdu.

"Bu merkeze ne zaman gelsem ya da arasam mutlaka yardımcı oluyorlar"

Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan bir köpeği sahiplenen Dilek Türk, şunları söyledi:

"Tepebaşı Belediyesi sadece hayvanlara hayat vermiyor, sahiplendirdiği hayvanlarla bize de umut veriyor. Hayvanları çok seviyorum. Onlarsız bir hayat düşünemiyorum. Hayvanlara bizler bakmak zorundayız. Onlar bize Allah'ın emaneti. Tepebaşı Belediyesi'nin tüm faaliyetleri çok güzel. Özellikle Doğal Yaşam Merkezi tüm Türkiye'nin en güzel barınağı. Kısırlaştırma olsun tedavi olsun çok güzel hizmetler. Bu merkeze ne zaman gelsem ya da arasam mutlaka yardımcı oluyorlar.  Buraya geldiğimde hayvanların güzel bakıldığını görmek beni de mutlu ediyor. Verilen hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkür ederim. Sahiplendiğim hayvan bir parkta terkedilmişti ve yaraları vardı. Ayrıca kansermiş. Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavisi yapıldı ve iyileşti. Şu an sahiplendim. Buradaki işlemlerden çok memnunum. Bu tedaviyi dışarıda yaptırmam imkansızdı. Buraya kanser tanısıyla gelmedi. Tanısı burada verildi. Bu sayede burada bu testlerin ve tedavilerin yapıldığını anladım ve çok memnun oldum. İsmini 'Koca Oğlan' koydum. Ona dokunmak, sevmek bana huzur veriyor. Barınakların kapasiteleri çok sınırlı. Tüm hayvanları alamaz. O nedenle herkesin sahiplenmesi gerektiğine inanıyorum."

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri tarafından aşıları tamamlanan patili dostun bakımıyla ilgili de bilgi verildi. Öte yandan, sahiplendirme konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, Bursa Çevre Yolu 4. kilometrede hizmet veren Doğal Yaşam Merkezi'ne, ilgili telefondan ulaşılabiliyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi, 13 Bin Sokak Hayvanını Sahiplendirdi - Son Dakika

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