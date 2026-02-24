Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri, 2001 Yılından Bugüne Kadınların Hayatına Dokunuyor

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi bünyesinde ilki 2001 yılında açılan Belde Evleri, dayanışmanın merkezi olmayı sürdürürken; kadınların hayatına da dokunuyor. Belde Evi kursiyerlerinden Sevgi Bayer, "Buradaki kurslar sayesinde evden çıkıyorum. Buraya gelip sosyalleşiyorum, arkadaş ediniyorum, çok memnunum" dedi.

Tepebaşı bölgesinde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için ilki 2001 yılında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde açılan Belde Evleri'ndeki kurslar beğeni topluyor. Belde Evleri'nde bugüne kadar yetişkinler ve çocuklar için çok sayıda branşta düzenlenen kurslara on binlerce Eskişehirli katılım gösterdi. Her yaştan insanı bir araya getiren Belde Evleri, özellikle kadınların hem sosyalleşmelerine hem de ev ekonomilerine katkı sunmalarına destek oluyor.

"Evde televizyon izlemek yerine burada enerji depoluyorum"

Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan Yeşiltepe Belde Evi'ndeki kurslardan faydalanan 60 yaşındaki Sevgi Bayer, Belde Evleri'nin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Evde yalnız yaşadığını ve Belde Evleri sayesinde sosyalleştiğini dile getiren Bayer, burada edindiği arkadaşlıkların ve sosyal ortamın kendisine büyük mutluluk verdiğini söyledi.

Örgü kurslarına katılan Bayer, "Belde Evi'nde örgü kursuna katılıyorum. Daha önce bu tür kurslara katılmadım. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç belde evlerini açtığından beri kurslara geliyorum. Buraya gelmeden önce evde duruyordum ya da bahçeye gidiyordum. Buradaki kurslar sayesinde evden çıkıyorum. Buraya gelip sosyalleşiyorum, arkadaş ediniyorum, çok memnunum. Bu kursa gelerek hem evime ek gelir sağladım hem yakın çevreme ördüklerimden hediye ettim. Evde boş durmayı sevmiyorum. Buraya geldiğim zaman sürekli fikir alıyorum. Sabahtan evimizin işini yapıyoruz. Öğleden sonra da burada dolu dolu vakit geçiriyorum. Evde televizyon izlemek yerine burada enerji depoluyorum" diye konuştu.

Belde Evleri aracılığıyla ilk kez şehir dışına çıkma imkanı da bulduğunu aktaran Bayer, "Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'ın sağladığı imkanlarla Beypazarı'na, Anıtkabir'e ve Çanakkale'ye gittim. Duygu dolu anlar yaşadım oralarda. Çok güzeldi, çok memnunum. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ediyorum. Bizleri evlerden çıkardı. Kendisi kadın dostu bir başkan. Hepimiz başkanımızın yanındayız, arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Belde evleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise şöyle konuştu:

"Belde Evleri'miz aracılığıyla kadınların hayatına dokunmaya, onları desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz"

"Belde Evlerimiz, yalnızca kurs verilen mekanlar değil; dayanışmanın, paylaşmanın ve bir arada olmanın en güzel örneklerinin yaşandığı yaşam alanlarıdır. Özellikle kadınların sosyal hayata katılması, kendilerini güçlü hissetmeleri ve üretime dahil olmaları bizim için çok kıymetli. Burada kurulan dostluklar, paylaşılan mutluluklar ve kazanılan özgüven, doğru bir yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Belde Evleri'miz aracılığıyla kadınların hayatına dokunmaya, onları desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz."