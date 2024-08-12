Tepebaşı Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nden 78 Bin Çocuk Yararlandı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nden 78 Bin Çocuk Yararlandı

Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nde hizmet vermeye devam ederken, merkezden yararlanan çocuk sayısı 78 bini aştı. Merkez, ücretsiz sağlık hizmeti sunarak çocukların diş sağlığına önem veriyor.

12.08.2024 14:27  Güncelleme: 14:52
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nde hizmet vermeye devam ederken, merkezden yararlanan çocuk sayısı 78 bini aştı.

Tepebaşı Belediyesi'nin 2013 yılında faaliyete geçirdiği Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nde hizmetlerini sürdürüyor.

Hiçbir ücret talep edilmeyen Türkiye'de dördüncü Eskişehir'de ilk olan merkez, kısa sürede gerçekleştirdiği çalışma ile örnek gösterilen bir merkez haline geldi.

Muayeneye gelen çocuklar tamamen kendileri için tasarlanmış merkezde çizgi filmler izliyor, eğitimlere katılıyor bir yandan da sağlıklı dişlere kavuşuyor. 4-18 yaş grubu çocuklara psikolojik danışmanlık, diş sağlığı eğitimi ve acil müdahale ve tedavi işlemleri bulunan merkezde, 2013 yılından bu yana 78 bin 723 çocuk taramadan geçerken 36 bin 676 çocuğun da tedavisi yapıldı. Ayrıca 5 bin 686 çocuğa 5 bin 718 kez psikolojik destek sunulurken 25 bin 489 çocuğa ise eğitim verildi.

"Çocuklarımız için çalışmalarımız devam edecek"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için koruyucu hekimlik çalışması olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimiz, kaliteli ve ücretsiz sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Burada çocuklarımız diş hekimi korkusu olmadan taramadan geçiriliyor, gerekli durumlarda tedavileri yapılıyor ve sağlıklı bir ağız yapısına kavuşuyor. Ülkemizde birçok olumsuzluk ile boğuşan, maliyetli sağlık hizmetleri ve diş sorunları hakkındaki istatistikler de göz önünde bulundurulduğunda, bu hizmetimizin ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılıyor. Çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe gülümsemeleri için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Mülkiyeti belediyeye ait olan Yeşiltepe Mahallesi Kırca Sokak üzerinde yer alan poliklinikle ilgili bilgi almak için yetkililere, "0 (222) 320 88 10" numaralı telefondan ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nden 78 Bin Çocuk Yararlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nden 78 Bin Çocuk Yararlandı - Son Dakika
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