Tepebaşı Belediyesi emlak vergisi mobil veznesini 2 Kasım\'da mahallelere gönderecek

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin emlak vergisi mobil vezne aracı, 2–30 Kasım 2026 tarihleri arasında belirlenen program doğrultusunda mahallelerde hizmet verecek. Vatandaşlar, ödemelerini 09.00–12.00 ve 13.00–16.00 saatlerinde mobil vezneden ya da çevrim içi kanallardan yapabilecek.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların emlak vergisi ödemelerini kolayca yapabilmesi için kasım ayında mobil vezne hizmetini sürdürecek. Mobil vezne aracı, 2 Kasım'dan 30 Kasım'a kadar belirlenen takvim doğrultusunda mahallelerde olacak.

Vatandaşlar emlak vergisi ödemelerini Tepebaşı Belediyesi hizmet binası veznelerinden 08.00–16.30, Odunpazarı Belediyesi hizmet binası veznesinden 09.00–16.00 ve Tapu Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü veznesinden 08.00–15.30 saatleri arasında yapabilecek. Ödemeler ayrıca e-Devlet ve Tepebaşı Belediyes'inin internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilebilecek.

Tepebaşı Belediyesi hizmet binası vezneleri, 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günlerinde de 09.00–16.00 saatleri arasında açık olacak.