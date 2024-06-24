Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu ve İki Elin Sesi Var Çocuk Korosu Yeni Üyeler Arıyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, yeni dönem için öğrencilerini; İki Elin Sesi Var Çocuk Korosu ise yaz dönemi için koristlerini arıyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'na katılmak isteyen 16-23 yaş arası tiyatrocu adayları, Tunalı Mahallesi Akasya Ağacı Sokak No: 3 adresindeki 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'ne başvurabilecek. Bilgi ve kayıt için 0 (533) 764 00 96 numaralı telefondan yetkililere ulaşılabilecek.

Derya İnanç şefliğinde 7-13 yaş arası katılımcılardan oluşacak koristler için ise Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Korosu'na kayıt tarihleri 25 Haziran ile 1 Temmuz 2024 olarak belirlendi. Koroya katılmak isteyenler, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'na; Yeşiltepe Mahallesi Kırca Sokak No: 1 adresindeki orkestra binasından ve Melih Savaş Yaşam Köyü'ndeki eğitim merkezinden veya 0 (222) 321 12 70 ve 0 (222) 211 40 00/8030 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.