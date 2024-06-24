Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu ve İki Elin Sesi Var Çocuk Korosu Yeni Üyeler Arıyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu ve İki Elin Sesi Var Çocuk Korosu Yeni Üyeler Arıyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu ve İki Elin Sesi Var Çocuk Korosu Yeni Üyeler Arıyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu ve İki Elin Sesi Var Çocuk Korosu, yeni dönem için öğrenci ve korist arayışına girdi. Tiyatrocu adayları ve koroya katılmak isteyenler için başvuru ve kayıt detayları haberde yer alıyor.

24.06.2024 11:51  Güncelleme: 12:13
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, yeni dönem için öğrencilerini; İki Elin Sesi Var Çocuk Korosu ise yaz dönemi için koristlerini arıyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'na katılmak isteyen 16-23 yaş arası tiyatrocu adayları, Tunalı Mahallesi Akasya Ağacı Sokak No: 3 adresindeki 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'ne başvurabilecek. Bilgi ve kayıt için 0 (533) 764 00 96 numaralı telefondan yetkililere ulaşılabilecek.

Derya İnanç şefliğinde 7-13 yaş arası katılımcılardan oluşacak koristler için ise Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Korosu'na kayıt tarihleri 25 Haziran ile 1 Temmuz 2024 olarak belirlendi. Koroya katılmak isteyenler, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'na; Yeşiltepe Mahallesi Kırca Sokak No: 1 adresindeki orkestra binasından ve Melih Savaş Yaşam Köyü'ndeki eğitim merkezinden veya 0 (222) 321 12 70 ve 0 (222) 211 40 00/8030 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu ve İki Elin Sesi Var Çocuk Korosu Yeni Üyeler Arıyor - Son Dakika

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