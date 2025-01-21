Tepebaşı Belediyesi Güneş Enerjisi ile Tasarruf ve Karbon Azaltımı Sağladı

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, dört hizmet binasına kurduğu güneş enerji sistemleriyle 2024 yılı boyunca 496,18 MWh elektrik üreterek, 1 milyon 745 bin TL'lik kazanım sağladı.

Tepebaşı Belediyesi, GES sistemini kurduğu dört hizmet binasıyla hem enerjiden tasarruf sağlıyor hem de karbon salınımını azaltarak çevreyi koruyor. Kurulan GES ile bugüne kadar 3 bin 531 MWh elektrik üreterek 2 bin 471 ton karbon salınımının önüne geçti.

Temiz enerji üretimi ile çevre korunuyor

Kurulduğu günden bugüne ana hizmet binasındaki GES'ten 1492,14 MWh elektrik, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'ndeki GES'ten 192,16 MWh elektrik, Melih Savaş Yaşam Köyü'ne kurulan GES'ten 1369,17 MWh elektrik, Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nun çatısına kurulan GES'ten ise 478,19 MWh elektrik üretildi. Toplamda üretilen 3 bin 531 MWh elektrik ile önlenen karbondioksit salınım miktarı ise 2 bin 471 tona ulaşmış oldu.

Dört merkezde bulunan güneş enerji sistemleri ile 2024 yılı boyunca üretilen elektrik miktarı ise 496,18 MWh olarak gerçekleşti. Bir yıllık süreçte üretilen bu elektrik miktarı, belediye kaynaklarından 1 milyon 745 bin 322 TL'lik bir tasarruf edilmesini sağladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da temiz enerji yatırımlarıyla bu alanda lider konuma geldiklerini belirterek, "Güneşle çalışmanın çok önemli olduğunu anlayarak yapacağımız projelerde muhakkak güneşten yararlanmaya karar verdik. Birinci nesil Türkiye'deki ilk ve tek akıllı şehir projesini olan REMOURBAN da bir hibe projesi. Sürdürülebilir enerji eylem planımız ile bu projeye girdik, Türkiye'de bunu kazanan tek belediye olduk. Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda lider belediyesi, Tepebaşı Belediyesi'dir. Hizmet binalarımızın çatılarına kurduğumuz güneş enerji sistemlerimiz hem kamu kaynaklarından tasarruf etmemizi sağlıyor hem de çevremizi koruyor. İklim krizinin dünyayı tehdit ettiği günümüzde bu çalışmalar daha da önemli bir noktada konumlanıyor" diye konuştu.