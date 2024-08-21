Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası Faaliyetlerine Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası Faaliyetlerine Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi'nin desteklediği Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, kadınların el işi ürünlerini vatandaşların beğenisine sunmaya devam ediyor. Üretici kadınlar, doğal ürünler ve el emeği ürünlerini çeşitli noktalarda sergiliyor.

21.08.2024 15:34  Güncelleme: 15:36
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime verdiği destek doğrultusunda hizmete sunulan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası faaliyetlerine devam ediyor. Satış Noktası ile kadınların ürettiği el işi ürünler, vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Temmuz 2019'da hizmete başlayan ve kent halkının beğenisini toplayan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, haftada üç gün olmak üzere salı günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde (Avlulu Çarşı arkası), perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi bahçesinde ve cumartesi günleri de Batıkent Mahallesi'ndeki Hasan Ali Yücel Belde Evi bahçesinde hizmet veriyor.

Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, kurulan tezgahlarda ürettikleri doğal ürünleri kent halkının beğenisine sunuyor. Nisan 2021'den itibaren, kadınların ürettiği el işi ürünler de görücüye çıkıyor. Üretici kadınların elinden çıkan bebek giysileri, patik, hırka, bere, atkı, dantel, sabunluk lif, masa örtüsü, paspas, örme oyuncak ve dekorasyon amaçlı mefruşat ürünleri vatandaşlardan ilgi görüyor. Üretici kadınlar, çarşamba günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde el emeği ürünlerini sergiliyor.

Kaynak: ANKA

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