Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası\'nda Bağrıbütün Kavunu Satışa Sunuluyor

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(ESKİEŞHİR)- Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası projesine Kızılinler Mahallesi'nden katılan kadınlar, yetiştirdikleri "Bağrıbütün" kavununu vatandaşların beğenisine sunuyor. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Kadın üreticilerimizin emeğinin değer bulması çok önemli, onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ile kırsal mahallede yaşayan kadınların ürünlerini vatandaşlarla haftada üç gün buluşturmaya devam ediyor. Projeye Kızılinler Mahallesi'nden katılan kadınların ürettiği "Bağrıbütün" kavunu da yurttaşların beğenisine sunuluyor. Kendine has şekli, kokusu ve tadı ile vatandaşların dikkatini çeken kavun çeşidi, doğal yöntemler ile yetiştiriliyor.

Özdilek Sanat Merkezi'nde üreticilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Ahmet Ataç da "Bağrıbütün" kavun türünün tanıtılmasının önemli olduğunu vurguladı. Başkan Ataç, "Bu kavunu Kızılinler Mahalle muhtarımız ve mahalleli üreticilerimiz bana getirdiler ve Bağrıbütün türünü bana anlattılar. Göçmen vatandaşlarımız Bulgaristan'dan gelirken bu tohumu getirmişler ve iklimi uygun yerlerde yetiştirmeye başlamışlar. Yozgat Aydıncık'ta yetiştirilen bu kavun Kızılinler Mahallesinde de üreticilerimiz tarafından yetiştiriliyor. Ancak sezonu biraz kısa sürüyor, vatandaşlarımız bu kavunu Kadın Üretici Ürün Satış Noktalarımızdan temin edebilirler. Bu ürünün oldukça yararları var, kıraç yerde yetiştiği için şekeri az. Ortasında görünen kısmı bir çekirdek. Zaten kavun keser gibi kesilmiyor, dilimlenip tüketiyorsunuz kolayca. Gerçekten Eskişehirlilerin bu ürünü tanımasını isterim. Kadın üreticilerimizin emeğinin değer bulması çok önemli, onları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı İbrahim Can, "Bağrıbütün sezonluk bir ürün, kısa bir süresi var, bu yüzden her zaman ulaşmak mümkün olmuyor. Kızılinlerde yetişen yöresel, mahallemize özgü lezzeti olan bir kavun. Üretici kadınlarımız sayesinde ürünlerimizi daha fazla yere ulaştırabiliyoruz. Bağrıbütünü de bilenler talep ederler ama sanıyoruz ki artık daha çok kişi bu ürünü isteyecek. Seneye de üretimi daha fazla olabilir, bu yıl 20 dekara yakın alanda ekildi. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiği için" ifadelerini kullandı.

Kadın üreticiler, projeye ilişkin şunları söyledi:

-Sevinç Serhan: "Bağrıbütünü mayıs ayında ekiyoruz, ağustos ayına kadar sezonu devam ediyor. Tadı ve aroması farklı bir ürün. Başkanımıza bu ürünlerimizi satma, aileme ve çocuklarıma destek olma şansı verdiği için teşekkür ediyorum."

-Emine Ünlüer: "Öncelikle Ahmet Başkan'ıma çok teşekkür ediyoruz. Bunlar bizim ata tohumumuz. Bağrıbütünü top halinde kuruturuz, ekeceğimiz zaman kırar ve tohumu o şekilde ekeriz. Herkesi de pazarımıza bekliyoruz, tüm arkadaşlarımızın ürünleri çok lezzetli. Bağrıbütünlerimiz de çok lezzetli, Eskişehirlileri bekliyoruz."

Satış noktası, salı günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde (Avlulu Çarşı arkası), perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi bahçesinde ve cumartesi günleri de Batıkent Mahallesindeki Hasan Ali Yücel Belde Evi bahçesinde yurttaşlarla bir araya geliyor.