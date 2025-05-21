Tepebaşı Belediyesi'nde Kadınların El Emeği Sergisi Açıldı

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi belde evleri ve deneyimli kafelerden faydalanan kursiyerlerin hazırlamış oldukları el emeği ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi vatandaşın beğenisine sunuldu. Fevzi Çakmak Belde Evi'nde açılan giyim kursuna katılan Aysel Şahin, "Ahmet Başkan'ımız bize 2 metre kumaştan ailemizi giydirmeyi öğretti" dedi.

Tepebaşı Belediyesi belde evleri ve deneyimli kafelerde düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerlerin el emeklerinin yer aldığı sergi Eskişehirlilerin beğenisine sunuldu. Fevzi Çakmak Belde Evi, Tombakzade Belde Evi, Ahmet Bilek Deneyimli Kafe, Çamlıca Belde Evi ve Çukurhisar Belde Evi'nde açılan giyim, örgü, resim, makrome, iğne oyası, mefruşat ve kırk yama kurslarına katılan kadınlar, el emekleri ürünlerini sergiledi. Binlerce ürünün yer aldığı sergiyi ziyaret eden Eskişehirliler kadınların her birini tebrik etti.

Sergilerin açılışına Tepebaşı Belediyesi Sosyal İşler Müdür Vekili Murat Çevik, ilgili mahallelerin muhtarları, çok sayıda kursiyer ve vatandaş katıldı.

Kurslara katılan vatandaşlar şunları söyledi:

-Aysel Şahin: "Ahmet Ataç Başkanımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. Biz onun sayesinde varız. O yoksa biz yokuz. Bize bu kursları açtı, bize 2 metre kumaştan ailemizi giydirmeyi öğretti. Çok güzel eğitimciler gönderdi. Her şeyimizi biz onun sayesinde yapabiliyoruz. Çocuklarımıza çeyiz yapabildik, ailemizi giydirebildik. Yeri geldi birbirimize psikolog olduk, eğlendik, güldük, ağladık. Aile olduk. Evimizin bir köşesinde bir atölyemiz oldu. Bizi gerçekten çok mutlu etti."

-Emine Bak: "İki senedir Belde Evi'ni kullanıyorum. Dikiş kursuna geliyorum. Biz buraya kendimizi geliştirmek için geldik. Üretmenin ve paylaşmanın getirmiş olduğu güzellikleri yaşamak için geldik. Bizlere ilham veren, bu imkanı sağlayan, kadınlara dokunan ve kadınları destekleyen projelere imza atan değerli Başkanımız Ahmet Ataç'a ve Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz."

-Gözde Özpınar: "Bir senedir kurslara katılıyorum. Gerçekten yeteneklerimizi geliştirmemize vesile oldu. Ücretsiz olması ve ulaşım rahatlığımız bizim için iyi bir destek oldu. Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ediyorum."

-Semra Erbaş: "Üç senedir bu belde evindeyim. Keşke daha önce başlamış olsaydım. Çünkü çok güzel şeyler öğrendim ve arkadaşlar edindim. Kadınlar için büyük bir avantaj. Kadınlar burada her şeyden faydalanıyor. Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."