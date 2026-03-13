Tepebaşı Belediyesi'nden Çamlıca Mahallesi'nde 5 Bin Kişilik İftar Sofrası - Son Dakika
Tepebaşı Belediyesi'nden Çamlıca Mahallesi'nde 5 Bin Kişilik İftar Sofrası

13.03.2026 14:49  Güncelleme: 15:32
Tepebaşı Belediyesi’nin ramazan ayı dolayısıyla Çamlıca Mahallesi’nde düzenlediği geleneksel sokak iftarında, 5 bin vatandaş bir araya gelerek oruçlarını açtı.

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin ramazan ayı dolayısıyla Çamlıca Mahallesi'nde düzenlediği geleneksel sokak iftarında, 5 bin vatandaş bir araya gelerek oruçlarını açtı.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Çamlıca Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programında mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Çamlıca Mahallesi Tombakzade Futbol Sahası'nda düzenlenen geleneksel sokak iftarında 5 bin vatandaş, paylaşmanın mutluluğunu birlikte yaşadı. Etkinliğe Başkan Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım ile yönetimi, CHP Tepebaşı Kadın Kolları İlçe Başkanı Nilay Mert Başlı ile yönetimi, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan, belediye meclis üyeleri, Çamlıca Mahalle Muhtarı Savaş Hancı ve vatandaşlar katıldı.

"İftar sofraları çok önemlidir"

İftar programına katılan vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Ataç, "Bugün yine çok kalabalık bir iftar sofrasında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Tepebaşı Belediyesi olarak 10 yıldır düzenlediğimiz iftar sofralarında 850 bin vatandaşımızla bir araya geldik. Tepebaşı Belediyesi bu konuda son derece deneyimli ve bu işi çok iyi yapabilen bir belediye. İftar sofraları çok önemlidir, çok kıymetlidir. Bizler iftar sofrasında hem dini vecibelerimizi yerine getiririz hem de dostlarımızla sosyalleşiriz. Şimdiden bayramınızı kutluyor, sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

