Tepebaşı Belediyesi, Cdp'de İlk Yılında "B" Skoru Aldı

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel şeffaflık ve sürdürülebilir kent yönetimi alanındaki çalışmalarını uluslararası ölçekte tescilledi. Bu kapsamda belediye, dünyanın önemli çevresel raporlama platformlarından CDP'de ilk yılında B skoru alarak 'Yönetim Seviyesi'nde değerlendirildi.

Tepebaşı Belediyesi, çevre ve iklim alanında uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmalarla uluslararası başarı kazandı. Dünyanın en önemli çevresel raporlama platformlarından biri olan CDP'ye ilk kez raporlama yapan Tepebaşı Belediyesi, iklim değişikliği programında B skoru alarak önemli bir başarıya imza attı. CDP'nin iklim değişikliği programında elde edilen sonuçla birlikte Tepebaşı Belediyesi, iklim çalışmalarını uluslararası standartlarda ölçülebilir, karşılaştırılabilir ve izlenebilir hale getirdi. Değerlendirme, belediyenin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını veri yönetimi, planlama, enerji verimliliği, sera gazı azaltımı ve sürdürülebilir kent politikaları çerçevesinde yürüttüğünü ortaya koydu. CDP değerlendirmesinde B skoru, kurumların iklim risklerini tanıdığını, bu risklere karşı plan geliştirdiğini ve somut uygulamalarla harekete geçtiğini gösteren "Yönetim Seviyesi" olarak kabul ediliyor.

"BU BAŞARI KARARLI ADIMLARIN SONUCUDUR"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CDP'den alınan B skorunun Tepebaşı için önemli bir uluslararası gösterge olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tepebaşı'nda çevreyi korumayı, iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve sürdürülebilir kent yaşamını her zaman temel önceliklerimizden biri olarak gördük. Bugün aldığımız B skoru, yıllardır bu alanda attığımız kararlı adımların uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu sadece bir puan değil; Tepebaşı'nın doğaya, insana, geleceğe ve çocuklarımıza karşı sorumluluğunun tescilidir. Biz iklim krizini uzak bir mesele olarak görmüyoruz. Kuraklığı, aşırı sıcakları, enerji maliyetlerini, hava kirliliğini ve kaynakların tükenmesini hep birlikte yaşıyoruz. CDP'de ilk yılımızda B skoru almamız, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Hedefimiz, bu başarıyı daha da ileri taşımak ve Tepebaşı'nı iklim dostu belediyecilikte örnek bir kent haline getirmektir."

ŞEFFAF, ÖLÇÜLEBİLİR, İKLİM DOSTU BELEDİYECİLİK

Tepebaşı Belediyesi'nin CDP başarısı, belediyenin çevresel çalışmalarını yalnızca yerel ölçekte değil, dünya kentleriyle aynı sistem içinde değerlendirebilmesi açısından önem taşıyor.