Tepebaşı Belediyesi, Cdp'de İlk Yılında "B" Skoru Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tepebaşı Belediyesi, Cdp'de İlk Yılında "B" Skoru Aldı

31.05.2026 09:27  Güncelleme: 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kent yönetimi alanındaki çalışmalarıyla dünyanın önemli çevresel raporlama platformlarından CDP'de ilk yılında B skoru alarak 'Yönetim Seviyesi'nde değerlendirildi.

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel şeffaflık ve sürdürülebilir kent yönetimi alanındaki çalışmalarını uluslararası ölçekte tescilledi. Bu kapsamda belediye, dünyanın önemli çevresel raporlama platformlarından CDP'de ilk yılında B skoru alarak 'Yönetim Seviyesi'nde değerlendirildi.

Tepebaşı Belediyesi, çevre ve iklim alanında uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmalarla uluslararası başarı kazandı. Dünyanın en önemli çevresel raporlama platformlarından biri olan CDP'ye ilk kez raporlama yapan Tepebaşı Belediyesi, iklim değişikliği programında B skoru alarak önemli bir başarıya imza attı. CDP'nin iklim değişikliği programında elde edilen sonuçla birlikte Tepebaşı Belediyesi, iklim çalışmalarını uluslararası standartlarda ölçülebilir, karşılaştırılabilir ve izlenebilir hale getirdi. Değerlendirme, belediyenin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını veri yönetimi, planlama, enerji verimliliği, sera gazı azaltımı ve sürdürülebilir kent politikaları çerçevesinde yürüttüğünü ortaya koydu. CDP değerlendirmesinde B skoru, kurumların iklim risklerini tanıdığını, bu risklere karşı plan geliştirdiğini ve somut uygulamalarla harekete geçtiğini gösteren "Yönetim Seviyesi" olarak kabul ediliyor.

"BU BAŞARI KARARLI ADIMLARIN SONUCUDUR"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CDP'den alınan B skorunun Tepebaşı için önemli bir uluslararası gösterge olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tepebaşı'nda çevreyi korumayı, iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve sürdürülebilir kent yaşamını her zaman temel önceliklerimizden biri olarak gördük. Bugün aldığımız B skoru, yıllardır bu alanda attığımız kararlı adımların uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu sadece bir puan değil; Tepebaşı'nın doğaya, insana, geleceğe ve çocuklarımıza karşı sorumluluğunun tescilidir. Biz iklim krizini uzak bir mesele olarak görmüyoruz. Kuraklığı, aşırı sıcakları, enerji maliyetlerini, hava kirliliğini ve kaynakların tükenmesini hep birlikte yaşıyoruz. CDP'de ilk yılımızda B skoru almamız, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Hedefimiz, bu başarıyı daha da ileri taşımak ve Tepebaşı'nı iklim dostu belediyecilikte örnek bir kent haline getirmektir."

ŞEFFAF, ÖLÇÜLEBİLİR, İKLİM DOSTU BELEDİYECİLİK

Tepebaşı Belediyesi'nin CDP başarısı, belediyenin çevresel çalışmalarını yalnızca yerel ölçekte değil, dünya kentleriyle aynı sistem içinde değerlendirebilmesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi, Cdp'de İlk Yılında 'B' Skoru Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

10:14
Galatasaray’a bir Osimhen daha Okan Buruk “Gelsin“ dedi
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
08:34
CHP’nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti İlk paylaşım tepki çekti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 11:06:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi, Cdp'de İlk Yılında "B" Skoru Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.