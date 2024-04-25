Tepebaşı Belediyesi'nden çocuklara ücretsiz tekvando kursu

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde ücretsiz olarak düzenlenen tekvando kursuna katılan çocuklar, spor yaparken kendilerini savunmayı da öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların spor ile büyümeleri için düzenlediği programlara devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen tekvando kursu da Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Spor Tesisleri'nde çocukların ilgisi ile sürüyor.

5 grup halinde devam eden eğitimler kapsamında, 7-16 yaş arası 120 çocuk antrenmanlara katılıyor. Eğitimlere katılan çocuklar, eğitmenler gözetiminde sağlık ile spor yapıyor.

Yunus Emre Spor Tesisleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 335 51 85 ve 0 (535) 490 82 71 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.