Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Deneyimli Vatandaşlarımızı Ailemizin Büyükleri Olarak Görüyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Deneyimli Vatandaşlarımızı Ailemizin Büyükleri Olarak Görüyoruz"

14.01.2026 11:14  Güncelleme: 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi, 2025 yılı boyunca deneyimli vatandaşlara sağlık, sosyal ve bakım hizmetleri sunarak onların mutluluk ve güvenliğini ön planda tutuyor. Merkezde düzenlenen etkinlikler ve sağlık hizmetleri ile katılımcıların fiziksel ve ruhsal iyilik halleri destekleniyor.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi, 2025 yılı boyunca yaşamını merkezde sürdüren vatandaşlara yönelik sunduğu sağlık, sosyal ve bakım hizmetleriyle dikkati çekti. Merkeze ilişkin konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Deneyimli vatandaşlarımızı ailemizin büyükleri olarak görüyoruz. Onların kendilerini güvende, değerli ve mutlu hissettikleri bir yaşam alanı sunmak bizim için çok önemli" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi, 72 konuk kapasitesiyle hizmet vermeye devam ederken; sosyal yaşamın desteklenmesi amacıyla düzenlenen etkinlikler ve sağlık hizmetleriyle de deneyimli vatandaşların hem fiziksel hem de ruhsal iyilik hallerine katkı sağlanıyor.

Geçen yıl boyunca Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde 94 sosyal etkinlik düzenlenirken, etkinliklere bin 683 deneyimli vatandaş katılım sağladı. Sağlık hizmetleri kapsamında 588 bireysel fizik tedavi seansı ile bin 790 grup fizik tedavi seansı gerçekleştirildi. Gerekli görülen durumlarda ise 15 sakin, psikiyatri hizmetlerine yönlendirildi.

Yaşamını merkezde sürdüren vatandaşlar, günlerini keyifli, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçiriyor. 2 kişilik odalardan oluşan tesiste ayrıca 33 metrekarelik özel bakım odası yer alıyor. Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan merkez; mutfak, çamaşırhane, soğuk hava deposu, sığınak, çok amaçlı salon, yemek salonu, dinlenme ve TV salonu, atölyeler, fizyoterapi salonu, özel bakım ünitesi, doktor odası ve revir gibi alanlarıyla hizmet veriyor.

Merkeze ilişkin değerlendirmede bulunan Ahmet Ataç ise deneyimli vatandaşlara verilen önemin altını çizerek, "Deneyimli vatandaşlarımızı ailemizin büyükleri olarak görüyoruz. Onların kendilerini güvende, değerli ve mutlu hissettikleri bir yaşam alanı sunmak bizim için çok önemli. Metin Özöğüt Yaşam Merkezimizde yalnızca bakım değil, sevgi, ilgi ve sosyal yaşamı da ön planda tutuyoruz. Tepebaşı Belediyesi olarak deneyimli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplam 4 bin 684 metrekare inşaat alanı üzerinde oluşturulan merkezde kalan vatandaşlar, kendilerine sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Tepebaşı, İyilik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: 'Deneyimli Vatandaşlarımızı Ailemizin Büyükleri Olarak Görüyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
İstanbul’un en eski pastanesi Baylan’ın kaçak bölümleri yıkılıyor İstanbul'un en eski pastanesi Baylan'ın kaçak bölümleri yıkılıyor
4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı 4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 12:59:54. #7.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Deneyimli Vatandaşlarımızı Ailemizin Büyükleri Olarak Görüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.