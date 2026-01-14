Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Deneyimli Vatandaşlarımızı Ailemizin Büyükleri Olarak Görüyoruz"

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi, 2025 yılı boyunca yaşamını merkezde sürdüren vatandaşlara yönelik sunduğu sağlık, sosyal ve bakım hizmetleriyle dikkati çekti. Merkeze ilişkin konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Deneyimli vatandaşlarımızı ailemizin büyükleri olarak görüyoruz. Onların kendilerini güvende, değerli ve mutlu hissettikleri bir yaşam alanı sunmak bizim için çok önemli" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi, 72 konuk kapasitesiyle hizmet vermeye devam ederken; sosyal yaşamın desteklenmesi amacıyla düzenlenen etkinlikler ve sağlık hizmetleriyle de deneyimli vatandaşların hem fiziksel hem de ruhsal iyilik hallerine katkı sağlanıyor.

Geçen yıl boyunca Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde 94 sosyal etkinlik düzenlenirken, etkinliklere bin 683 deneyimli vatandaş katılım sağladı. Sağlık hizmetleri kapsamında 588 bireysel fizik tedavi seansı ile bin 790 grup fizik tedavi seansı gerçekleştirildi. Gerekli görülen durumlarda ise 15 sakin, psikiyatri hizmetlerine yönlendirildi.

Yaşamını merkezde sürdüren vatandaşlar, günlerini keyifli, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçiriyor. 2 kişilik odalardan oluşan tesiste ayrıca 33 metrekarelik özel bakım odası yer alıyor. Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan merkez; mutfak, çamaşırhane, soğuk hava deposu, sığınak, çok amaçlı salon, yemek salonu, dinlenme ve TV salonu, atölyeler, fizyoterapi salonu, özel bakım ünitesi, doktor odası ve revir gibi alanlarıyla hizmet veriyor.

Merkeze ilişkin değerlendirmede bulunan Ahmet Ataç ise deneyimli vatandaşlara verilen önemin altını çizerek, "Deneyimli vatandaşlarımızı ailemizin büyükleri olarak görüyoruz. Onların kendilerini güvende, değerli ve mutlu hissettikleri bir yaşam alanı sunmak bizim için çok önemli. Metin Özöğüt Yaşam Merkezimizde yalnızca bakım değil, sevgi, ilgi ve sosyal yaşamı da ön planda tutuyoruz. Tepebaşı Belediyesi olarak deneyimli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplam 4 bin 684 metrekare inşaat alanı üzerinde oluşturulan merkezde kalan vatandaşlar, kendilerine sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor.