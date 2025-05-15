Tepebaşı Belediyesi'nden Gençlik Festivali

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı düzenleyeceği "Tepebaşı Belediyesi Gençlik Festivali" ile kutlayacak.

Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenecek "Tepebaşı Belediye Gençlik Festivali" ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanacak. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nın ev sahipliği yapacağı kutlamalar kapsamında halk oyunları, modern dans, zumba, pilates, spinning ve zeka oyunları yer alıyor. Etkinlikler saat 13.00 ila 20.30 arasında devam edecek.

Mini turnuvalar yapılacak

Etkinlikler kapsamında ise ödüllü mini turnuvalar gerçekleştirilecek. Turnuvalar arasında ise basketbol, voleybol, ayak tenisi ve futbol yer alıyor. Turnuvalar ise 13.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek. Turnuvaya katılmak isteyen vatandaşlar görselde yer alan QR kodu okutarak veya 'https://tepebasi.bel.tr/festival/' linkine tıklayarak kayıt formuna ulaşabiliyor.

Konserler gerçekleşecek

Festivalde DJ performans gösterisi ve Hurda konseri de Eskişehirlilerle buluşacak. Hurda konseri, saat 20.30'da gerçekleşecek. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda saat 13.00-20.30 saatleri arasında düzenlenecek Gençlik Festivali'ne tüm Eskişehirlileri davet etti.