Tepebaşı Belediyesi'nden Sürdürülebilir Moda Eğitimi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin İklim Akademi Eğitimleri kapsamında "Atıksız Yaşamdan Sürdürülebilir Modaya" konusu ele alındı.

İnsan ve çevre odaklı hizmet anlayışıyla "Çevrenin Oscar"ı olarak da bilinen Uluslararası Energy Globe Ödülü'nü ilk kez Türkiye'ye getiren Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir ve iklim dostu bir ilçe inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde "2025 İklim Akademi Eğitimleri-4" düzenlenerek, İklim Sözcüleri'ne ve katılımcılara "Atıksız Yaşamdan Sürdürülebilir Modaya" başlığında eğitim verildi.

Uzmanlar tarafından Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda verilen eğitimde; bireysel tercihlerden küresel etkiler doğuran atıksız yaşam yaklaşımı ile tekstil sektörünün iklim değişikliğiyle olan ilişkisi ele alındı.

Programda eko-blogger ve yazar Ceren Özcan Tatar tarafından "Bireysel Tercihlerle Küresel Etki: Atıksız Yaşamın İklimle İlişkisi", ESTÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Sanem Odabaşı tarafından da "Tekstilde Çevreci Yaklaşımlar ve Sürdürülebilir Moda" konuları masaya yatırıldı.

Atölye çalışması yapıldı

Eğitimin sonunda ise gönüllü kadınların atık kumaşları değerlendirip, çocukların ihtiyacını karşılayacak ürünlere dönüştürdüğü "Kadınlar Üretiyor, Çocuklar Gülümsüyor" projesinin atölye çalışması yapıldı.