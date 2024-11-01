Tepebaşı Belediyesi'nden Üstyapı Çalışmalarına Hız

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarına hız kattı. Ekipler, yol ve kaldırım çalışmalarını kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de devam ettiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından üstyapı çalışmaları birçok mahallede eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına devam ediliyor. Ayrıca kırsal mahallelerde ve muhtelif yerlerde de kaldırım ve yol iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, üstyapı çalışmalarının program dahilinde hız kesmeden sürdürüleceğini bildirdi.