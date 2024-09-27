Tepebaşı Belediyesi\'nden Yeni Arama Kurtarma Aracı

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulan Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) birimi için yangın, sel, deprem ve olası pek çok afette kullanılmak üzere tam donanımlı yeni bir arama kurtarma aracı temin edildi. Aracı inceleyen Başkan Ahmet Ataç, "Tepebaşı Arama Kurtarma ekibimiz bu araç ile artık çok daha donanımlı bir hale geldi" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesine yangın, sel, deprem ve olası pek çok afette kullanılmak üzere tam donanımlı yeni bir arama kurtarma aracı dahil edildi. Tepebaşı Arama Kurtarma ekibi tarafından kullanılacak araç, afetler ve kazalarda görev yapacak personele, acil müdahale ve kurtarma görevlerinde yardımcı olacak. Araç, çevre aydınlatması haricinde tanesi 16 bin lümenden oluşan 4 adet ışık kulesi, 5 ton kapasiteli ön vinç, 6 kW ve 10 kW enerji üretebilen jeneratörler ve 6 personel taşıma kapasitesi gibi özelliklere sahip.

Başkan Ataç da aracı inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, şunları söyledi:

"Umuyoruz ki hiçbir zaman ihtiyacımız olmaz"

"2022 yılında kurduğumuz Tepebaşı Arama Kurtarma ekibimiz bu araç ile artık çok daha donanımlı bir hale geldi. Afet bölgelerinde arama, kurtarma, söndürme ve destek gibi birbirinden farklı pek çok görevi yerine getiren ekiplerimiz, gerekli alet ve malzemelerin bir arada bulunduğu bu yeni aracı kullanacak. Umuyoruz ki hiçbir zaman ihtiyacımız olmaz ve kullanmayız. Tam teçhizatlı arama kurtarma aracımız, olası bir afette tam müdahale imkanı sağlıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen deprem ve sel gibi afetlerde görev alan Tepebaşı Belediyesi ekipleri, yeni aracımız ile pek çok zorluğun üstesinden daha kolay gelebilecek."