Tepebaşı Belediyesi 2. Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın İlk Yılı Değerlendirildi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2025–2028 yıllarını kapsayan 2. Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen İç Paydaşlar Toplantısı'nda 2025 yılı içerisinde planlanan ve hayata geçirilen eylemler ele alınırken, 2026 yılına yönelik yeni planlamalar da paylaşıldı.

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Toplumsal Eşitlik Merkezi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yürütücülüğünde hazırlanan ve tüm belediye birimlerini kapsayan dört yıllık Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın ilk yılı geride kaldı. Bu kapsamda 2025 yılının değerlendirilmesi amacıyla müdürlük temsilcilerinin katılımıyla İç Paydaşlar Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025 yılı içerisinde planlanan ve hayata geçirilen eylemler ele alındı; 2026 yılına yönelik yeni planlamalar paylaşıldı.

Ayrıca toplantıda, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın önemli başlıklarından biri olan kırılımlı veri toplama sistemine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Söz konusu sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte sağlıklı analizlerin yapılabileceği, bu analizlerin de eylem planının temel amaçlarına ulaşmasında önemli bir rol oynayacağı ifade edildi.

Tepebaşı Belediyesi, plan kapsamında toplumsal eşitliği güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürülebilir ve ölçülebilir bir anlayışla hayata geçirmeye devam ediyor.