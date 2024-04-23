Tepebaşı Belediyesi\'nin Kreşlerinde 23 Nisan Coşkusu

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin erken çocukluk eğitim merkezleri bünyesinde eğitim alan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi'nin 6 kreşinde eğitim alan çocuklar, renkli etkinlikler yaptı. 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgilerini de dile getirdi.

İsmail Hakkı Tonguç, Aşağı Söğütönü, Yarbay Hüseyin Vecihi, Sabiha Gökçen, Hüsniye-Recep Uçkan ve Canan Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri'nde marşlar ve şarkılar söylendi.