Tepebaşı Belediyesi, 'Tertemiz Eskişehir' Kampanyası Kapsamında Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi, 'Tertemiz Eskişehir' Kampanyası Kapsamında Denetimleri Sıklaştırdı

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 'Tertemiz Eskişehir' kampanyası çerçevesinde çevre denetimlerini artırdı. Denetimlerde, Kabahatler Kanunu gereğince 2 bin 953 TL ceza uygulandı ve vatandaşlar çevre temizliği konusunda bilgilendirildi.

12.02.2025 13:56
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, "Tertemiz Eskişehir" kampanyası kapsamında çevre denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, denetimlerde Kabahatler Kanunu'nun 32/1. maddesi gereğince 2 bin 953 TL idari para cezası uygulamaya başladı.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, "Daha temiz bir Eskişehir" için harekete geçti. Alınan ortak karar doğrultusunda Tepebaşı Zabıtası da ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler denetimlerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili vatandaşı bilgilendirirken; uyarıları dikkate almayarak yerlere tüküren, çöp, sigara izmariti, çekirdek kabuğu ve benzeri atıkları yerlere atan dört kişiye ceza kesti.

Ekipler, denetimlerin devam edeceğini belirterek, vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi, 'Tertemiz Eskişehir' Kampanyası Kapsamında Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi, 'Tertemiz Eskişehir' Kampanyası Kapsamında Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika
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