Tepebaşı Belediyesi, 'Tertemiz Eskişehir' Kampanyası Kapsamında Denetimleri Sıklaştırdı

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, "Tertemiz Eskişehir" kampanyası kapsamında çevre denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, denetimlerde Kabahatler Kanunu'nun 32/1. maddesi gereğince 2 bin 953 TL idari para cezası uygulamaya başladı.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, "Daha temiz bir Eskişehir" için harekete geçti. Alınan ortak karar doğrultusunda Tepebaşı Zabıtası da ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler denetimlerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili vatandaşı bilgilendirirken; uyarıları dikkate almayarak yerlere tüküren, çöp, sigara izmariti, çekirdek kabuğu ve benzeri atıkları yerlere atan dört kişiye ceza kesti.

Ekipler, denetimlerin devam edeceğini belirterek, vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti.