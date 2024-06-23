Tepebaşı Belediyesi Yaz Dönemi Çocuk Programları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tepebaşı Belediyesi Yaz Dönemi Çocuk Programları Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Yaz Dönemi Çocuk Programları Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi, yaz dönemi boyunca çocuklar için ücretsiz olarak düzenlenecek 22 farklı branştaki kursları başlatıyor. Kayıtlar online olarak yapılacak ve programlar 1 Temmuz'da başlayacak.

23.06.2024 13:53  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi yaz dönemi çocuk programları başlıyor. 22 farklı branşta düzenlenecek kurslar, ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sağlayan programlarını ilçenin birçok noktasında gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda başlayacak 22 farklı branştaki kurs, çocuklarla ücretsiz olarak buluşacak. Kayıtlar, 24-26 Haziran arasında online yapılacak ve programlar da 1 Temmuz'da başlayacak. Birçok yaş grubundan çocuğa hitap eden programlar arasında oyun ve beceri grubu, tekvando, jimnastik, resim, çocuk zumba, yaratıcı drama, sihirli deneyler, halk dansları, çocuk atletizm, akıl ve zeka oyunları, seramik, cam füzyon, cam şabloma, müziğin mutfağı, bilardo, ritim, mangala, tasarım eğitimi, çocuk yoga, sokak oyunları, bil bakalım ve modern dans yer alıyor.

Programlar, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Özdilek Sanat Merkezi, Çukurhisar Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Türkan Saylan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi ile 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek.

Destek programlarına kayıtlar da başlıyor

Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'ndeki destek programları için de kayıtlar başlıyor. Merkezde uzman eğitmenler tarafından 4,5,6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik destek programları düzenlenecek. Bu kapsamda, matematik, fen bilimleri, İngilizce, Türkçe, sosyal bilgiler ve rehberlik alanlarında da öğrencilere eğitim verilecek.

Yaz dönemi çocuk programları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, '0 (222) 321 56 11' numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabilecek. Online kayıt ise  'https://tinyurl.com/cocukprogramlari' linkinden yapılacak.

Kaynak: ANKA

Çocuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi Yaz Dönemi Çocuk Programları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:21 Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken paylaşım 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı
13:18 Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı Osmangazi’yi değil feribotu tercih ettiler Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler
13:05 Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı! Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış
12:29 Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı
12:25 Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu Müşteriler kaçacak yer aradı Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı
12:59 İstanbul’da akılalmaz olay Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü İstanbul'da akılalmaz olay! Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü
11:49 Benzin ve motorine çifte zam geliyor Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
11:43 33 yaşındaki kadının korkunç sonu Sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü 33 yaşındaki kadının korkunç sonu! Sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü
11:40 Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek’e yolluyor Masada 2 önemli konu var Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek'e yolluyor! Masada 2 önemli konu var
10:58 Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti
10:41 Maksul Gıda iflas etti Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı
09:52 Yollar eşkıyaya emanet 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler
09:25 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı
09:14 İletişim Başkanlığı’ndan “Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 15:08:09. #1.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi Yaz Dönemi Çocuk Programları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement