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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi yaz dönemi çocuk programları başlıyor. 22 farklı branşta düzenlenecek kurslar, ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sağlayan programlarını ilçenin birçok noktasında gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda başlayacak 22 farklı branştaki kurs, çocuklarla ücretsiz olarak buluşacak. Kayıtlar, 24-26 Haziran arasında online yapılacak ve programlar da 1 Temmuz'da başlayacak. Birçok yaş grubundan çocuğa hitap eden programlar arasında oyun ve beceri grubu, tekvando, jimnastik, resim, çocuk zumba, yaratıcı drama, sihirli deneyler, halk dansları, çocuk atletizm, akıl ve zeka oyunları, seramik, cam füzyon, cam şabloma, müziğin mutfağı, bilardo, ritim, mangala, tasarım eğitimi, çocuk yoga, sokak oyunları, bil bakalım ve modern dans yer alıyor.

Programlar, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Özdilek Sanat Merkezi, Çukurhisar Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Türkan Saylan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi ile 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek.

Destek programlarına kayıtlar da başlıyor

Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'ndeki destek programları için de kayıtlar başlıyor. Merkezde uzman eğitmenler tarafından 4,5,6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik destek programları düzenlenecek. Bu kapsamda, matematik, fen bilimleri, İngilizce, Türkçe, sosyal bilgiler ve rehberlik alanlarında da öğrencilere eğitim verilecek.

Yaz dönemi çocuk programları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, '0 (222) 321 56 11' numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabilecek. Online kayıt ise 'https://tinyurl.com/cocukprogramlari' linkinden yapılacak.