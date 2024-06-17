Tepebaşı Belediyesi, Yeşil Alan Miktarını Artırdı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi, Yeşil Alan Miktarını Artırdı

Tepebaşı Belediyesi, ilçedeki 593 parkın yanı sıra yeşil alanlar ile kişi başına düşen yeşil alan miktarını 12,15 metrekareye çıkardı. Başkan Ahmet Ataç, yeşil alan çalışmalarının başarıya ulaştığını belirterek, yeni parklar yapmaya ve mevcut parkları yenilemeye devam ettiklerini söyledi.

17.06.2024 10:46
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, ilçedeki 593 parkın yanı sıra yeşil alanlar ile kişi başına düşen yeşil alan miktarını 12,15 metrekareye çıkardı. Başkan Ahmet Ataç, "2023'te 22 bin 865 metrekarelik 21 yeni parkı kent halkımızın hizmetine sunduk, yeşiller içinde bir kent hedefimize ulaştık" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, 2024 Mayıs ayı sonu verilerine göre, yetki ve sorumluluğundaki 2 milyon 417 bin 327 metrekarelik 593 adet park alanı ile ilçe sakinleri için sağlıklı ve doğal yaşam alanları sunuyor. Türkiye genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı ortalama 8 metrekare iken Tepebaşı'nda kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12,15 metrekareye ulaşıyor.

Başkan Ataç da yeşil alan çalışmalarının başarıya ulaştığını belirterek, şunları söyledi:

"Tepebaşı bölgemiz, bünyesindeki parklar ile vatandaşlarımız için önemli bir mola yeri, soluk alma noktası konumunda. Yeşil alan oranları ile zaten başarılı bir seviyede bulunan ilçemize yeni parklar yapmaya, mevcut parklarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan parklarımız ile ilgili aldığımız geri dönüşler çok olumlu, insanımız yeşil alanları seviyor. Aynı zamanda çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı biçimde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak çok önemli. 2023'te 22 bin 865 metrekarelik 21 yeni parkı kent halkımızın hizmetine sunduk, yeşiller içinde bir kent hedefimize ulaştık. Tepebaşı, kendine yakışır, şık ve çağdaş yeşil alanları ile iftihar edilen bir bölge oldu, bunun için çok mutluyum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi, Yeşil Alan Miktarını Artırdı - Son Dakika

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