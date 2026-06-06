Tepebaşı Belediyesi Nikah Dairesi'nde 06.06.2026'da Yoğunluğu

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Nikah Dairesi'nde, özel bir tarih olarak tercih edilen 06.06.2026'da 21 çift dünyaevine girdi.

Tepebaşı Belediyesi Nikah Dairesi, hayatlarını birleştiren çiftlerin mutluluklarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Özel bir tarih olan 06.06.2026'da dünya evine girmek isteyen 21 çift, Tepebaşı Belediyesi'nde nikah masasına oturdu. Çiftler, "Bu özel tarihi uzun zamandır bekliyorduk. Hem unutulmaz olması hem de hayatımızın en güzel günlerinden birine anlam katması için 06.06.2026 tarihini tercih ettik. Bugün ailelerimiz ve sevdiklerimizle birlikte çok mutlu ve heyecanlıyız. Bir ömür boyu sürecek birlikteliğimize ilk adımı attık" ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de çiftlere, "ömür boyu mutluluklar" temennisinde bulundu.