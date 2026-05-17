Tepebaşı'nda Düzenlenen "19 Mayıs Koşusu" Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tepebaşı'nda Düzenlenen "19 Mayıs Koşusu" Renkli Görüntülere Sahne Oldu

17.05.2026 14:59  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği 'Atatürk'ün İzinde 19 Mayıs Koşusu', yağmurlu havaya rağmen 950 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Startı Başkan Ahmet Ataç'ın verdiği koşuda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Atatürk'ün İzinde 19 Mayıs Koşusu" yağmurlu havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleşti. Startını Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın verdiği koşu, renkli görüntülere sahne oldu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali kapsamında "Atatürk'ün İzinde 19 Mayıs Koşusu" gerçekleştirildi.

Etkinliğe kızı Zeynep Ataç ile birlikte katılan Başkan Ataç'ın startını verdiği etkinliğe kimi sporseverler bebek arabalarıyla katılırken kimi sporseverler de patili dostuyla parkurdaki yer aldı.

950 KİŞİ MÜCADELE ETTİ

Yaklaşık 950 kişinin başvurduğu koşu, Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda başlayarak; Uludağ Sokak, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı, Gençlik Merkezi Sokak, İsmet İnönü-1 Bulvarı güzergahının ardından hareket noktası olan Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda sona erdi.

"KOŞUYA KATILAN HERKESİ KUTLUYORUM"

Sporseverlere hitaben konuşan Ataç, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bu bayram unutulacak bir bayram değil. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anma, birlikte olma, dayanışma, el ele olmanın bir yönü. Herkese teşekkür ediyorum. Koşuda dereceye giren, girmeyen herkesi şimdiden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER, ATAÇ TARAFINDAN TAKDİM EDİLDİ

Ücretsiz olarak düzenlenen 4 kilometrelik koşu; 2011-1992 doğumlular 1. ve 2. kategoride; 1991 ve üzeri doğumlular ise 3. ve 4. kategorilerde kadın ve erkek olarak dört kategoride gerçekleşti. Dereceye girenlere ise ödülleri Ataç tarafından takdim edildi.

Koşuda 1991 ve üzeri doğumlu kadınlar kategorisinde Bahar Sezer 1'inci, Tuğba Koç 2'nci, Ebru Çırakman 3'üncü; erkekler kategorisinde Liyattin Korkut 1'inci, Cenk Algın 2'nci ve Mehmet Altın 3'üncü oldu.

1992-2011 kızlar kategorisinde Selen Canlı 1'inci, Selcan Canlı 2'inci, Dilara Sultan Kaya 3'üncü olurken; erkekler kategorisinde ise Harun Şimşek 1'inci, Okan Yumuk 2'inci ve Abubekir Yiğit 3'üncü olarak koşuyu tamamladı.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda Düzenlenen '19 Mayıs Koşusu' Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

15:54
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:54
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
14:25
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
14:17
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 16:53:17. #.0.5#
SON DAKİKA: Tepebaşı'nda Düzenlenen "19 Mayıs Koşusu" Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.