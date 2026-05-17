Tepebaşı'nda Düzenlenen "19 Mayıs Koşusu" Renkli Görüntülere Sahne Oldu

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Atatürk'ün İzinde 19 Mayıs Koşusu" yağmurlu havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleşti. Startını Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın verdiği koşu, renkli görüntülere sahne oldu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali kapsamında "Atatürk'ün İzinde 19 Mayıs Koşusu" gerçekleştirildi.

Etkinliğe kızı Zeynep Ataç ile birlikte katılan Başkan Ataç'ın startını verdiği etkinliğe kimi sporseverler bebek arabalarıyla katılırken kimi sporseverler de patili dostuyla parkurdaki yer aldı.

950 KİŞİ MÜCADELE ETTİ

Yaklaşık 950 kişinin başvurduğu koşu, Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda başlayarak; Uludağ Sokak, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı, Gençlik Merkezi Sokak, İsmet İnönü-1 Bulvarı güzergahının ardından hareket noktası olan Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda sona erdi.

"KOŞUYA KATILAN HERKESİ KUTLUYORUM"

Sporseverlere hitaben konuşan Ataç, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bu bayram unutulacak bir bayram değil. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anma, birlikte olma, dayanışma, el ele olmanın bir yönü. Herkese teşekkür ediyorum. Koşuda dereceye giren, girmeyen herkesi şimdiden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER, ATAÇ TARAFINDAN TAKDİM EDİLDİ

Ücretsiz olarak düzenlenen 4 kilometrelik koşu; 2011-1992 doğumlular 1. ve 2. kategoride; 1991 ve üzeri doğumlular ise 3. ve 4. kategorilerde kadın ve erkek olarak dört kategoride gerçekleşti. Dereceye girenlere ise ödülleri Ataç tarafından takdim edildi.

Koşuda 1991 ve üzeri doğumlu kadınlar kategorisinde Bahar Sezer 1'inci, Tuğba Koç 2'nci, Ebru Çırakman 3'üncü; erkekler kategorisinde Liyattin Korkut 1'inci, Cenk Algın 2'nci ve Mehmet Altın 3'üncü oldu.

1992-2011 kızlar kategorisinde Selen Canlı 1'inci, Selcan Canlı 2'inci, Dilara Sultan Kaya 3'üncü olurken; erkekler kategorisinde ise Harun Şimşek 1'inci, Okan Yumuk 2'inci ve Abubekir Yiğit 3'üncü olarak koşuyu tamamladı.