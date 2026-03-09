Tepebaşı'nda Kadınlar, 8 Mart'ı Tiyatro ile Kutladı

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Şehir Tiyatrosu ve kadın muhtarların katkılarıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla tiyatro gösterimi düzenledi.

Tepebaşı'nda 8 Mart etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" tiyatro oyunu, ilçenin mahallelerinden yaklaşık 600 kadının katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, tiyatro sayesinde günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak sanatsal ve kültürel bir deneyim yaşadı.

Kadınlar, hem sanatsal hem de sosyal bir buluşma ortamında bir araya gelerek, dayanışmanın ve farkındalığın önemini bir kez daha hissetti. Etkinlik, 8 Mart vasıtasıyla kadınların kendilerini ifade edebileceği ve bir arada zaman geçirebileceği anlamlı bir platform sundu.

Programın sonunda Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım, destekleri dolayısıyla Şehir Tiyatroları'na teşekkür belgesi takdim etti.

Organizasyona, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce adına İnci Şentuna katıldı.