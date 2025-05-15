Tepebaşı'nda Ata Tohumuyla Bal Kabağı Ekimi - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Ata Tohumuyla Bal Kabağı Ekimi

Tepebaşı Belediyesi, Kızılinler Mahallesi'nde Çiftçiler Günü'nde ata tohumundan bal kabağı ekimi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yerel üretimi geliştirme hedefiyle yapılan bu çalışmanın önemi vurguladı.

15.05.2025 14:23  Güncelleme: 14:52
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, Kızılinler Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde ata tohumundan bal kabağı ekimini yaptı. Ekime katılan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Geçen sene panayırda 'Kızılinler bal kabağında kendi hikayemizi yazacağız' demiştim. Bu sene hikayemize ata tohumlarının ekimi ile başlıyoruz" dedi.

Kızılinler Mahallesi'nde Tepebaşı Belediyesi'ne ait yaklaşık üç dönümlük alana 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla ata tohumundan bal kabağı ekimi yapıldı. Etkinliğe katılan Başkan Ataç da ilk olarak traktöre binerek tarlayı sürdü ardından üretici kadınlarla birlikte sürülen alana ata tohumu bal kabağı ekimini yaptı.

Tohumların ekilmesinden sonra ise bereketi temsilen alana yerleştirilen "Bereket Kütüğü"nün açılışı gerçekleştirildi.

Ekimin tamamlanmasının ardından konuşan Ataç, şunları dile getirdi:

"Kırsal Kalkınmayı artırmak amacıyla yerel ve katma değerli üretimi geliştirmeye yönelik uygulamalar yapıyoruz. Bugüne kadar üreticilere farklı destekler verdik. Ama bugün gerçek bir üretimi yapacağım için çok mutluyum. Bal Kabağı Festivali çok farklı bir yere geldi. Geçen sene panayırda 'Kızılinler bal kabağında kendi hikayemizi yazacağız' demiştim. Bu sene hikayemize ata tohumlarının ekimi ile başlıyoruz. Bugün burada belediyemize ait yaklaşık üç dönümlük tarlada ekim yapıyoruz. Bölgedeki üreticilerden aldığımız ata tohumlarının ekimini gerçekleştiriyoruz. Hepinizin eline, yüreğine sağlık. Ben buradan diğer köylerimize de sesleniyorum. Her köyün yetiştirdiği bir ürün vardır. O ürünü ön plana çıkarmak için çalışmalar gerçekleştirilmeli. Ben her zaman varım sizler de varsanız bu güzellikleri her köyde yapalım. Gelecek aydınlık ve bereketli günler için umut hep var ve mücadelemizi hep sürdüreceğiz. Aydınlık, sağlıklı yarınlarımızın için üreten ve bereketin gerçek kahramanları çiftçilerimizin Çiftçiler Günü'nü kutluyorum."

CHP İl Başkanı Talat Yalaz ise "Bugün Dünya Çiftçiler Günü... Üretimin en kıymetlisi topraktan gelendir. Çünkü topraktan gelen alın teriyle gelendir. Alın teri de en kıymetli en önemli değerdir. Aynı zamanda bal kabağı Kızılinler'in dolayısıyla Eskişehir'in bir marka değerlerinden birisidir. Bundan dolayı Ahmet Başkanımıza buna sahip çıktığı için yürekten teşekkür ediyorum. Bugüne kadar çiftçileri desteklemek amacıyla yapılan bu hizmet son derece kıymetlidir. Bugün ekilen bal kabaklarıyla birlikte dayanışmanın birlikteliğin ve bir arada oluşumuzun tohumları da yeşerecektir" diye konuştu.

Bal kabağının kullanımı yaygınlaştırılacak

Konuşmaların ardından ise Kızılinler Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Sevinç Serhan, bal kabağının üretim sürecinden söz ederken Fehmi Serhan da bal kabağı için yazılmış manisini okudu. Bölgedeki üreticilerden alınan ata tohumlarından üretilen bal kabağının hasadı ise 90 veya 120 gün sonra yapılması planlanıyor. Mülkiyeti belediyeye ait tarım arazisinde yapılan üretimin ardından elde edilen ürünlerle bal kabağından hazırlanan alternatif gıda ürünleri yelpazesinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bal kabağı ekimine Ataç'ın yanı sıra CHP İl Başkanı Talat Yalaz, TMMOB Ziraat Mühendisleri Eskişehir Şube Başkanı Selma Güder, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler, İç Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hasan Güler, Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya, Kızılinler Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Can, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda Ata Tohumuyla Bal Kabağı Ekimi - Son Dakika

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