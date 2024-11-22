Tepebaşı\'nda Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 78 Bini Aştı

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik hizmetleri arasında yer alan 'Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nden yararlanan çocuk sayısı 78 bini geçti. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Hep birlikte çocuklarımıza ağız ve diş sağlığı konusunda doğru bilinci aşılamayı, onların sağlıklı bir geleceğe adım atmalarını sağlayacağız" dedi.

Türkiye'de dördüncü, Eskişehir'de ilk olan merkez, faaliyetlerini sürdürüyor. Muayeneye gelen çocuklar kendileri için tasarlanmış merkezde hem çizgi filmler izliyor, eğitimlere katılıyor hem de sağlıklı dişlere kavuşuyor. Merkezde, 4-18 yaş grubu çocuklara psikolojik danışmanlık ve diş sağlığı eğitimi veriliyor, acil müdahale ve tedavi işlemleri gerçekleştiriliyor. Merkezde, 2013 yılından bu yana 78 bin 723 çocuk taramadan geçerken, 37 bin 128 çocuğun da tedavisi yapıldı. Ayrıca 5 bin 824 çocuğa psikolojik destek, 25 bin 489 çocuğa ise eğitim verildi.

"Buradaki yapılan işin ne kadar kıymetli olduğunu ispatlamış oluyoruz"

Ücretsiz hizmet veren poliklinik hakkında değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şöyle konuştu:

"Öncelikle mesleğim diş hekimliği. Belediye başkanlığını bir görev olarak addederim. Belediye başkanlığı olunca da bu hekimlik duygum ön planda oldu. Hep kafamda olan çocuklarımız için bir ağız diş sağlığı merkezi açmaktı. 2013 yılında Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğini açtık. Bilinir, sağlık ağızdan başlar. Kafamda şöyle bir hedef oldu. Tepebaşı bölgesinde yaşayan çocuklarımızın 'sıfır çürük' olması konusuydu. Çünkü bunu İsveç başarmıştı. 10 yılda çocukların ağızlarındaki çürüğü sıfırlamışlardı. Bunun iki yolu var. Bir tedavi edici yöntem diğeri ise koruyucu hekimlik. İnsanın hastalanmadan korunması çok önemli. Polikliniğimizde de koruyucu hekimlik esaslarını ön planda tuttuk. Polikliniğimize gelen çocuklara önce koruyucu hekimlik konusunda eğitimler verdik daha sonra tedavilerine devam ettik. 78 bin 723 çocuğumuzu taramadan geçirmişiz. 37 bin 128 çocuğumuzu tedavi etmişiz. Bu çok önemli bir rakam.

Sağlık maliyetleri, yine ağız diş sağlığı maliyetleri çok yüksek olduğu için buradaki yapılan işin ne kadar kıymetli olduğunu ispatlamış oluyoruz. Memnuniyetimiz yüksek. Çünkü anne babalarla karşılaştığımızda kliniğin ne kadar değerli olduğunu, insanların anlamaya başladığını gördük. Bu da bizim memnuniyetimizi artırdı. Hep birlikte çocuklarımıza ağız ve diş sağlığı konusunda doğru bilinci aşılamak, onların sağlıklı bir geleceğe adım atmalarını sağlayacağız."

Diş Hekimleri Günü ve Ağız Diş Sağlığı Günü dolayısıyla da değerlendirmelerde bulunan Başkan Ataç, "Ben buradan çok değerli meslektaşlarımın bu önemli günlerini kutluyorum. Onların kentimize de çok iyi hizmet verdiğini çok yakinen biliyorum. 15 yıl yaklaşık oda başkanlığı yapmış bir hekim olarak çok değerli meslektaşlarımın işlerini en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum" dedi.

Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak üzerinde hizmet veren poliklinikle ilgili bilgi almak için yetkililere, 0 (222) 320 88 10 no'lu telefondan ulaşılabiliyor.