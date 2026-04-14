Tepebaşı'nda Çocuklar Oyunlar Eşliğinde Öğreniyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 10:55  Güncelleme: 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk sanat ve kültür merkezlerindeki oyun ve beceri grupları, 36-57 aylık çocukların gelişimine önemli katkılar sunuyor. Haftanın dört günü yapılan etkinliklere yoğun katılım göze çarpıyor.

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından çocuk sanat ve kültür merkezlerinde düzenlenen oyun ve beceri grupları, çocukların gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde 36-57 aylık çocuklara yönelik oyun ve beceri grubu etkinlikleri yoğun katılımla sürüyor. Haftanın 4 günü, 2'şer grup halinde gerçekleştirilen etkinliklere toplam 218 öğrenci katılıyor. Etkinliklerde çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde oyunlar oynayarak öğrenme, keşfetme ve sosyalleşme imkanı buluyor.

"Yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak her çalışmayı çok önemsiyoruz. Çocuk sanat ve kültür merkezlerimizde yürüttüğümüz oyun ve beceri grupları, hem eğitimsel hem de sosyal açıdan büyük fayda sağlıyor. Çocuklarımızın uzman eğitmenler eşliğinde oynayarak öğrenmesi, keşfetmesi ve birlikte sosyalleşmesi bizleri çok mutlu ediyor. 36-57 aylık miniklerimizin böylesine yoğun ilgi göstermesi, yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu da ortaya koyuyor. Tepebaşı, her zaman olduğu gibi çocuk dostu bir ilçe olmaya devam edecek. Onların güvenli, nitelikli ve neşeli ortamlarda büyümesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Tepebaşı, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı

12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 12:34:10. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.