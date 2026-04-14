Tepebaşı'nda Çocuklar Oyunlar Eşliğinde Öğreniyor

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından çocuk sanat ve kültür merkezlerinde düzenlenen oyun ve beceri grupları, çocukların gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde 36-57 aylık çocuklara yönelik oyun ve beceri grubu etkinlikleri yoğun katılımla sürüyor. Haftanın 4 günü, 2'şer grup halinde gerçekleştirilen etkinliklere toplam 218 öğrenci katılıyor. Etkinliklerde çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde oyunlar oynayarak öğrenme, keşfetme ve sosyalleşme imkanı buluyor.

"Yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak her çalışmayı çok önemsiyoruz. Çocuk sanat ve kültür merkezlerimizde yürüttüğümüz oyun ve beceri grupları, hem eğitimsel hem de sosyal açıdan büyük fayda sağlıyor. Çocuklarımızın uzman eğitmenler eşliğinde oynayarak öğrenmesi, keşfetmesi ve birlikte sosyalleşmesi bizleri çok mutlu ediyor. 36-57 aylık miniklerimizin böylesine yoğun ilgi göstermesi, yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu da ortaya koyuyor. Tepebaşı, her zaman olduğu gibi çocuk dostu bir ilçe olmaya devam edecek. Onların güvenli, nitelikli ve neşeli ortamlarda büyümesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.