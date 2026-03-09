Tepebaşı\'nda Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
E.B. (22) idaresindeki 05 AAV 683 plakalı otomobil, Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak devrildi.
Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı E.B, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
