Tepebaşı'nda Doğal Afetlere Karşı Alınabilecek Önlemler Değerlendirildi

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü yetkilileri, Orman İşletme Müdürü Doğan Kiraz'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, orman yangınları başta olmak üzere doğal afetlere karşı alınabilecek önlemler kapsamlı şekilde ele alındı.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü yetkilileri, Orman İşletme Müdürü Doğan Kiraz'ı ziyaret etti. Görüşmede; yangınlara erken müdahale kapasitesinin artırılması, saha koordinasyonunun güçlendirilmesi ve kurumlar arası iletişimin kesintisiz sürdürülmesi konuları ön plana çıktı. Afetlere karşı hazırlık süreçlerinin daha etkin yürütülmesi adına karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı yapılırken, ortak hareket etmenin önemi vurgulandı.

Ayrıca eğitim faaliyetleri, ortak tatbikatlar ve toplumsal farkındalık çalışmalarının artırılması yönünde iş birliği fırsatları ele alındı. Afet öncesi hazırlıkların güçlendirilmesi ve afet anında hızlı, etkin müdahale kapasitesinin artırılması için birlikte yürütülebilecek projeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği temasların, kentin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi adına yol haritası oluşturması hedefleniyor.