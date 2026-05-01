Tepebaşı'nda Doğal Afetlere Karşı Alınabilecek Önlemler Değerlendirildi
Tepebaşı'nda Doğal Afetlere Karşı Alınabilecek Önlemler Değerlendirildi

01.05.2026 09:57  Güncelleme: 11:12
Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü yetkilileri, Orman İşletme Müdürü Doğan Kiraz’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, orman yangınları başta olmak üzere doğal afetlere karşı alınabilecek önlemler kapsamlı şekilde ele alındı.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü yetkilileri, Orman İşletme Müdürü Doğan Kiraz'ı ziyaret etti. Görüşmede; yangınlara erken müdahale kapasitesinin artırılması, saha koordinasyonunun güçlendirilmesi ve kurumlar arası iletişimin kesintisiz sürdürülmesi konuları ön plana çıktı. Afetlere karşı hazırlık süreçlerinin daha etkin yürütülmesi adına karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı yapılırken, ortak hareket etmenin önemi vurgulandı.

Ayrıca eğitim faaliyetleri, ortak tatbikatlar ve toplumsal farkındalık çalışmalarının artırılması yönünde iş birliği fırsatları ele alındı. Afet öncesi hazırlıkların güçlendirilmesi ve afet anında hızlı, etkin müdahale kapasitesinin artırılması için birlikte yürütülebilecek projeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği temasların, kentin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi adına yol haritası oluşturması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
Eski dostlar düşman oldu: Ronaldo’dan Merih’e yanıt geldi Eski dostlar düşman oldu: Ronaldo'dan Merih'e yanıt geldi
En Nesyri Arabistan’ı sallıyor En Nesyri Arabistan'ı sallıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Ukrayna, Rusya’daki dev petrol rafinerisini İHA’larla vurdu Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu
Güle güle Icardi Yerine gelenler bile belli Güle güle Icardi! Yerine gelenler bile belli

11:04
İsrail’in alıkoyduğu Sumud Filosu’ndaki aktivistler Girit adasına bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki aktivistler Girit adasına bırakıldı
11:03
JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı İlaç, istismar, mobbing...
JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...
10:52
İran’dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar
İran'dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar
10:47
Pazarda kilosu 50 TL’ye satılıyor Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
10:45
Fener taraftarını kahreden görüntü Ağlaya ağlaya gitti
Fener taraftarını kahreden görüntü! Ağlaya ağlaya gitti
10:32
’Sevdiğim Sensin’ dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
'Sevdiğim Sensin' dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
