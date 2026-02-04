Tepebaşı Belediyesi'nin Evde Hasta Bakım Eğitimleri Devam Ediyor

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen evde hasta bakımı eğitim programının ikincisi yoğun katılımla devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Sağlıklı Kent Konseyi iş birliği ile düzenlediği evde hasta bakımı eğitim programının ikincisi Gökkuşağı Kafe'de düzenleniyor. Suzan Ataman Tüzel eğitmenliğinde gerçekleşen eğitimde katılımcılara sağlıklı hasta bakımı, hastanın hijyeni, hasta ile iletişim ve tedavinin kontrolünün yapılması konularında bilgiler veriliyor. Eğitim programı haftada iki gün olmak üzere 6 haftada tamamlanacak. Eğitim sonunda ise katılımcılara belge verilecek.

"Her konuda bilgi aldık"

Eğitimlere katılan vatandaşlar, sürece ilişkin şöyle konuştu:

-Arzu Çetin: "Her ailede yaşanan sağlık durumları var. Evde hasta bakımı ile ilgili hocamız bize dikkat edilmesi gereken konuları anlatıyor. Her konuda bilgi aldık. Hem manevi hem fiziki olarak yapabileceklerimizi öğrendik. İlkyardımla ilgili de bilgi aldık. SMA'lı bir kızım var. Çocuğum büyüdükçe öğreneceğim çok şey olduğunu bildiğim için bu eğitime katıldım."

-Aykut Aşkun: "Burada bulunmak büyük bir şans. Bu eğitimi düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Burada psikolojik, fiziki olmak üzere birçok konu işlendi. Şimdi kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Yakınlarımıza bu konuda daha yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum."

-Gülüm Durkara: "Bu derse arkadaşımın tavsiyesiyle katıldım. Tepebaşı Belediyemize verdiği bu eğitimden dolayı teşekkür ediyorum. Ben çalışan bir hanımım, hastalara refakat etmek için bir görev alıyorum. Ama eksiklerimin olduğunu fark ettim. Buradan her gün yeni bir şey öğrenerek ayrılıyorum. Hocamıza da çok teşekkür ediyorum."