Tepebaşı'nda Kaza: 3 Yarı
Eskişehir Tepebaşı'nda kontrolden çıkan otomobil apartmanın duvarına çarptı, 3 kişi yaralandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kontrolden çıkarak apartmanın duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sinan U. idaresindeki 26 B 8833 plakalı otomobil, Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki çöp konteynerine, daha sonra bir apartmanın duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü ile araçtaki Halil U. ve Fulya U. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kazada aracın yanı sıra bina duvarında da hasar oluştu.
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