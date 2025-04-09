Tepebaşı'nda Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Düzenlendi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehir Dumlupınar ve Hürriyet İlkokulları'nda "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi" düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi, kentteki çocuklar ve gençler için sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine karşı farkındalık yaratacak etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Son olarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Dumlupınar ve Hürriyet İlkokulları'nda eğitim gören toplam 240 öğrenciye eğitim verdi.

Eğitim, geçen ay "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" seminerine katılan Osmangazi Üniversitesi öğrencileri tarafından verildi. Tepebaşı Belediyesi, Osmangazi Üniversitesi ve Eko-Okul programı iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimde, üniversite öğrencileri kardeş öğrencilerine yönelik konuyla ilgili farkındalık çalışması yaptıktan sonra interaktif bir atölye çalışması da gerçekleştirdi. Konuyla ilgili destekleyici görsellerin kullanıldığı atölyede, katılımcı öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Konuya ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 211 40 00/ 3351 - 3353 numaralı telefonlardan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine ulaşabilecek.