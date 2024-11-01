Tepebaşı'nda Sürdürülebilirlik Festivali Sona Erdi - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Sürdürülebilirlik Festivali Sona Erdi

Tepebaşı Belediyesi'nin Almanya'nın Treptow-Köpenick Belediyesi ile düzenlediği Sürdürülebilirlik Festivali, kentsel sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularında atölyelerle sona erdi. Festivalde imzalanan manifesto ile yerel yönetim ve sivil toplum iş birliği güçlendirildi.

01.11.2024 16:09  Güncelleme: 18:02
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin Almanya'dan kardeş şehir olan Treptow-Köpenick Belediyesi ile kazandığı "Kentsel Sürdürülebilirlik ve Çevre Koruma" konulu proje yarışması kapsamında düzenlediği Sürdürülebilirlik Festivali, sona erdi.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) tarafından Almanya ve Türkiye arasında yerel yönetim iş birliğini ve karşılıklı iletişimi güçlendirmek amacıyla Tepebaşı'nda düzenlenen Sürdürülebilirlik Festivali, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda imzalanan manifesto ile tamamlandı.

Etkinlikte katılımcılar ile "Hayalindeki Sivil Toplumu Yarat Atölyesi" ve "Kentsel Sürdürülebilirlikte Sivil Toplumun Yeri Tasarım Atölyesi" düzenlendi. Gruplar halinde çalışan katılımcılar atölye sonunda sunumlarını yaptı. Atölyenin ardından Treptow-Köpenick Belediyesi yetkilileri, uyguladıkları örnek çalışmaları katılımcılara sunum yaparak aktardı.

Festivalin sonunda ise belediye ve sivil toplum arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlayan "Sürdürülebilir Kentsel Yönetişim Ağı" kurulumu sağlanarak manifestonun imza töreni gerçekleştirildi. İmzalanan manifesto ile Tepebaşı Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları, kentsel sürdürülebilirlik alanında birlikte çalışma, toplumsal fayda sağlama ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma konusunda hareket edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda Sürdürülebilirlik Festivali Sona Erdi - Son Dakika

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