Tepebaşı'nda Sürdürülebilirlik Temalı Etkinlik Düzenlendi - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Sürdürülebilirlik Temalı Etkinlik Düzenlendi

Tepebaşı Belediyesi'nin paydaşlığında düzenlenen 'Konuşul(a)mayanlar' etkinliği, sürdürülebilirlik alanında farklı departmanların üzerine düşen sorumlulukları ele aldı. Uzman konuşmacılar, sürdürülebilirliğin önemi ve iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi verdi.

28.02.2025 09:38  Güncelleme: 10:34
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi paydaşlığında "Konuşul(a)mayanlar" isimli etkinlik düzenlendi. Sürdürülebilirlik Adımları Derneği ile Metsims Sustainability Consulting iş birliğinde düzenlenen, "Sürdürülebilirlik: Sahiplenenler ve Yalnız Kalanlar" temalı etkinlikte, farklı departmanların sürdürülebilirlikte üstlenmesi gereken sorumluluklar tartışıldı.

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği ve Metsims Sustainability Consulting iş birliğiyle "Sürdürülebilirlik: Sahiplenenler ve Yalnız Kalanlar" temasıyla düzenlenen "Konuşul(a)mayanlar" etkinliği, Tepebaşı Belediyesi paydaşlığında gerçekleştirildi.

"Sürdürülebilirliği birçok konuda ele alabiliriz"

Sürdürülebilirlik alanındaki konuşulamayanları dile getirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, yaptığı açılış konuşmasında, "Sürdürülebilirliği birçok konuda ele alabiliriz. Ama felsefi olarak düşündüğümüzde aslında kaynaklar sınırlı, verimli kullanmamız gerekiyor ve bizden sonraki kuşaklara bazı şeyleri bırakmak zorundayız, şeklinde de tanımlayabiliriz" dedi.

Moderatörlüğünü Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Başkanı Emrah Kurum'un yaptığı etkinlikte Hilton Garden Inn Eskişehir Genel Müdürü Betül Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde Akademisyen, Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aydemir ve Metsims Sürdürülebilirlik Müdürü Orhan Atacan konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar moderatör Kurum tarafından soruları yanıtlayarak sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları anlattı.

Etkinlikte ayrıca farklı departmanların sürdürülebilirlikte üstlenmesi gereken sorumluluklar tartışılarak iyi uygulama örnekleri konuşuldu.

Kaynak: ANKA

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