Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Canan Adlım başkanlığa seçildi - Son Dakika
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Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Canan Adlım başkanlığa seçildi

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Canan Adlım başkanlığa seçildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kurulda yaptığı konuşmada konseyin ulusal ve uluslararası bir konsey olduğunu belirtti.

09.06.2024 12:12  Güncelleme: 15:30
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Canan Adlım başkanlığa seçildi.

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Genel Kurulu, Özdilek Sanat Merkezi'nde toplandı. Toplantıya Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Belediye Meclis üyeleri ile Konsey yönetimi ve üyeleri katıldı.

Divan Başkanlığı'nı Yücel Yenilmez'in yaptığı kurulda konuşan Başkan Ataç, şunları söyledi:

"Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'nin Genel Kurul Toplantısı'nın da hayırlı olmasını diliyorum. 1999 yılında kurulan konseyimiz, 2001 yılında Dünya Sağlık Örgütü'ne girerek küresel bir ağa katıldı ve uluslararası bir konsey haline geldi. 2004 yılında İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı çalışmalarından sonra Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin kurulmasına karar verildi ve Tepebaşı Belediyesi ile konseyimiz burada kurucu üye oldu. Konseyimiz bu anlamda ulusal ve uluslararası bir konsey. 20 yılı aşkın bir süredir çalışmalarımız devam ediyor. Genel kurulda başkanlığa seçilen Canan Adlım'ın verimli bir dönem yaşanacağına inanıyorum. Yeni yönetimimize çalışmalarında başarılar diliyorum."

Tek liste ile gidilen seçimde Canan Adlım konsey başkanlığına seçildi.

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Yürütme Kurulu; Canan Geçit, Gamze Ayva, Serpil Üstsoy, Sülbiye Bilen, Cem Ergölen, Melis Danışman Sonkurt, Gürsel Gür, Başak Adar Kalkan, Dr. Hakan Uysal, Dr. Arzu Çelen, Ferziye Küçük, Ege Sabahçı, Bengisu Özer, Sema Mihallıç, Pınar Barış, Zeynep Çetin ve Melek Kesikbaş'tan oluştu.

Danışma Kurulu'nda ise Prof. Dr. Elif Gürsoy, Salih Sarıoğlu, Prof. Dr. İlknur Maviş, Prof. Dr. Cengiz Türe, Saadet Önay, Prof. Dr. Ayşen Öztürk yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Canan Adlım başkanlığa seçildi - Son Dakika

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