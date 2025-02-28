Tepebaşı Zabıta Ekipleri Ramazan Öncesi Denetimlerini Artırdı

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan ayı öncesinde kontrol çalışmalarını sıklaştırdı. Ekipler, ekmek ve simit fırınlarının yanı sıra pasta-börek imal eden iş yerlerini de denetliyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalar tüketmesi için denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, ekmek ve simit fırını ile pasta-börek imal eden işyerini denetliyor. Ekipler denetim sırasında iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, ekmeklerin gramajı, kullanılan gıda maddelerinin sağlık açısından uygunluğu, ekmek, pide ve simit fiyatları, işyeri ve çalışanların genel hijyen yönünden uygunluğu gibi hususlarda kontrol çalışması gerçekleştiriyor. Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği ve özellikle korsan pide imali ile seyyar satışına izin verilmeyeceği belirtildi.

Yetkililer ayrıca vatandaşlara ruhsatlı yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyarıda bulunurken, herhangi bir olumsuzluk durumunda Mavi Masa hattının aranabileceğini ifade etti.