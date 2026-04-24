Tepebaşılı Çocuklardan 23 Nisan Kutlaması: Hem Eğlendiler Hem de Ulu Önder'i Andılar

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin ilçenin beş farklı noktasında hizmet veren Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri bünyesindeki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Behiç Erkin Spor Kompleksi'nde düzenlenen programda etkinliklerle eğlenen çocuklar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgilerini de dile getirdi.

Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Tepebaşı'nda da coşkuyla kutlandı. Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri'nden yararlanan çocuklar, kutlamalar kapsamında renkli etkinlikler gerçekleştirdi. Behiç Erkin Spor Kompleksi'ndeki programda bayramı kutlayan çocuklar, Ata'larını sevgi ve özlemle andı. Etkinlikte, geçen günlerde Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler de anıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın da katıldığı programda Sabiha Gökçen, İsmail Hakkı Tonguç, Hüsniye-Recep Uçkan, Canan Şükran Şeker ve Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri'nde eğitim alan çocuklar, bando takımı eşliğinde tören geçidi ile sahneye çıktı. Çocuklar, yöresel kıyafetler defilesi, dünya çocukları, masal kahramanları ve meslekleri tanıtan gösteriler düzenlerken öğretmenler de günün anlamına uygun bir sunum gerçekleştirdi.

"Muhteşem Çocuklar" sahne alacak

Öte yandan, 26 Nisan Pazar günü de Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda 14.00-17.00 saatleri arasında renkli etkinlikler başta çocuklar olmak üzere kent halkı ile buluşacak. Kutlamalar kapsamında saat 14.00'te Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu sahne alacak. Konserin ardından ise halk dansları, bale, ritim, cimnastik, Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri öğrencilerinin ve oyun gruplarının dans gösterileri gerçekleştirilecek. Alanda atölye ve etkinlikler de yer alacak. Tepebaşı Belediyesi Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi, bisiklet binme, Tepebaşı İklim Sözcüleri, matematik oyunları, akıl ve zeka oyunları, rekreaktif oyunlar, el baskısı, afet farkındalık ve arama kurtarma ile Sakin Okul Derneği Arvaryum etkinlikleri katılımcılar ile buluşacak.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, tüm Eskişehirlileri etkinliklere katılmaya ve 23 Nisan coşkusunu paylaşmaya davet etti.