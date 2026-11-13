Terme Belediye Başkanı Kul, Antalya'da COP31 oturumunda iklim risklerini anlattı - Son Dakika
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Terme Belediye Başkanı Kul, Antalya'da COP31 oturumunda iklim risklerini anlattı

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Terme Belediye Başkanı Kul, Antalya\'da COP31 oturumunda iklim risklerini anlattı
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Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Antalya'da COP31 oturumunda iklim değişikliğinin yerel etkilerini ve Terme'nin çevresel risklerini anlattı. Kul, iklim politikasının can ve mal güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal adalet meselesi olduğunu söyledi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen oturumda, iklim değişikliğinin yerel ölçekteki etkileri ve bu etkilerle mücadelede belediyelerin üstlenmesi gereken sorumluluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, COP31'de iklim değişikliğiyle mücadele, uyum politikaları ve sürdürülebilir kalkınma konuları ele alınıyor.

Bu kapsamda Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü Pavilyonu'nda "Adil İklim Dönüşümü için Yerel Liderlik" başlıklı oturum düzenlendi.

Farklı ülkelerden belediye başkanları, yerel yönetim temsilcileri ve uluslararası katılımcıların yer aldığı oturumda konuşan Kul, iklim değişikliğinin şehirler üzerindeki etkilerine değinerek Terme'nin karşı karşıya olduğu çevresel riskleri ve bu risklere yönelik çalışmaları anlattı.

Kul, "Bizim için iklim politikası artık yalnızca çevresel bir tercih değil, can ve mal güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal adalet meselesidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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