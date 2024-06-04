Terme Belediyesi, Kendi Serasında Ürettiği Çiçekleri Kullanıyor - Son Dakika
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Terme Belediyesi, Kendi Serasında Ürettiği Çiçekleri Kullanıyor

Terme Belediyesi, Kendi Serasında Ürettiği Çiçekleri Kullanıyor

Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çevre düzenleme çalışmalarında kendi serasında ürettiği çiçekleri kullanıyor. Kavşak, refüj ve parklarda peyzaj çalışması yapan ekipler, yazlık çiçek ve bitkilerin dikimine başladı. Belediye Başkanı Şenol Kul, çiçek serasında yetiştirilen 50 bin çiçek fidemizin kent estetiğini artırdığını belirtti. Ayrıca serada çocuklar için etkinlikler düzenlenerek doğa sevgisi aşılanmaya çalışılıyor.

04.06.2024 17:17
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Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çevre düzenleme çalışmalarında kendi serasında ürettiği çiçekleri kullanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kavşak ve refüjler ile vatandaşların sıklıkla kullandığı parklarda peyzaj çalışması yürüten Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yazlık çiçek ve bitkilerin dikimine başladı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kent estetiğine önem verdiklerini belirterek, "Terme doğal güzellikler bakımından kendine hayran bırakan bir ilçe. Bu güzellikleri kent merkezimizde de vatandaşlarımızla buluşturabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 4 bin metrekare alanda kurulu çiçek serasında ürettiği çiçeklerle ilçemizi güzelleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Mevsimlik olarak yetiştirdiğimiz 50 bin çiçek fidemizi kentimizin farklı noktalarında dikerek kent estetiğini artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı serada dönem dönem çocuklar için de etkinlikler düzenlendiğini aktaran Kul, "Amacımız insanlara, çocuklarımıza doğa sevgisini, bir çiçeğin nasıl yetiştiğini, bir soğanın nasıl büyüdüğünü, bir hayatın nasıl can bulduğunu anlatabilmek ve bu duygu ve düşünce ile doğaya, dünyamıza sahip çıkmalarını sağlamaktır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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