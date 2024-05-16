Terme\'de 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi

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Terme ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte bisiklet tutkunları, Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir araya geldi.

Etkinliğe katılan birçok kişi, polis eşliğinde ilçe meydanından başlayan bisiklet turuna katıldı ve Terme Stadyumu'na kadar pedal çevirdi.

Programın ardından katılımcılara İlçe Gençlik Merkezi'nde sıcak çorba dağıtıldı.

Etkinliğe, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Seyrekli ile İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz ve bisikletliler katıldı.