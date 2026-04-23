Terme'de 23 Nisan Kutlamaları

Samsun'un Terme ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ve öğretmenler tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Daha sonra temsili koltuk devri gerçekleştirildi. Bu çerçevede, Fatih İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ebrar Çenge, Terme Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Ziyarete okul müdürü Ümit Aksu ile veli Enes Çenge de eşlik etti.

Kutlama programı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

Buradaki programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sergilendi, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Salıpazarı Kaymakamı ve Terme Kaymakam Vekili Ahmet Faruk Beyazıt, Terme Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun ile öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.