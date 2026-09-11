Terme'de 40 yaş üstü kadınlara ücretsiz mamografi dönemi başladı
Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezinde, ilçede ilk kez 40 yaş ve üzeri kadınlara ücretsiz mamografi çekimi yapılmaya başlandı. Kanser Tarama Programı kapsamındaki uygulamayla meme kanserinin erken teşhis edilmesi amaçlanıyor.
Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezinde mamografi hizmeti verilmeye başlandı.
Samsun'un Terme ilçesinde ilk kez sunulan hizmet kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezinde 40 yaş ve üzeri kadınlara ücretsiz mamografi çekimi yapılacak.
Kanser Tarama Programı kapsamında gerçekleştirilecek taramalarla meme kanserinin erken teşhis edilmesi ve tedavi sürecinin erken aşamada başlatılması amaçlanıyor.
Yetkililer, 40 yaş ve üzeri kadınları ücretsiz mamografi taramasından yararlanmaya davet etti.
Kaynak: AA
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