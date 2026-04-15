Terme'de Erasmus+ Projesiyle Uluslararası Deneyim
Terme'de Erasmus+ Projesiyle Uluslararası Deneyim

15.04.2026 13:15
Erasmus+ Akreditasyonu ile Terme'de öğrenciler ve öğretmenler uluslararası deneyim kazanıyor.

Terme ilçesinde uygulanan Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu (KA121-SCH) kapsamında öğrenciler ve öğretmenler uluslararası deneyim kazanma fırsatı buluyor.

Terme ilçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede Erasmus+ projelerine katılımın her geçen gün artarak devam ettiğini vurguladı.

İlçe genelinde yürütülen Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında önemli çalışmalar hayata geçirildiğini, bu sayede öğrenciler ve öğretmenlerin uluslararası deneyim kazanma fırsatı bulunduğunu belirten Köse, "Uluslararası projeler öğrencilerin çok yönlü gelişimine önemli katkı sunuyor. Farklı kültürlerle kurulan etkileşimin öğrencilerin vizyonunu genişletiyor. Bu tür projelerin öğrencileri akademik, sosyal ve kültürel açıdan daha donanımlı bireyler haline getiriyor." ifadesini kullandı.

Terme'de uluslararası projelere verilen öneme değinen Köse, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen akreditasyon çalışmalarının okullara önemli fırsatlar sunduğunu aktardı.

Köse, Erasmus+ projesi sayesinde son üç yılda ilçedeki 7 okuldan 27 öğrenci ve 17 öğretmenin Almanya, Avusturya, Romanya, Çekya, Belçika ve Finlandiya'yı ziyaret ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

