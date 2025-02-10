Terme'de Metruk Binaların Yıkımına Devam - Son Dakika
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Terme'de Metruk Binaların Yıkımına Devam

Terme\'de Metruk Binaların Yıkımına Devam

Belediye ekipleri, terör ve kaza riski oluşturan metruk binaların yıkımını sürdürüyor.

10.02.2025 17:51
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Terme ilçesinde Belediye ekipleri risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen ve yasal işlemleri tamamlanan binalar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılıyor. Son olarak Yenidoğan, Uzungazi ve Bahçelievler mahallelerinde şikayete konu olan metruk binaların yıkımı ekiplerce gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Şenol Kul, kent estetiği ve güvenlik açısından önem taşıyan metruk yapıların yıkımı konusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ekiplerimiz, bir yıl içinde ilçe genelinde 13 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde 10 yapının daha yıkımı planlanıyor. Terme'deki metruk binaların hepsini tek tek yıkmaya kararlıyız. Metruk binalar hem kent estetiği açısından hem suçlara yataklık yapması açısından bizim için tehlikeli yerler. Daha güzel, daha sağlıklı, daha güvenli bir Terme için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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