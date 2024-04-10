Terme'de Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Terme'de Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Terme\'de Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Samsun'un Terme ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene ilçe yöneticileri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kaymakam Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Şenol Kul, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesi temennisinde bulundu.

10.04.2024 14:19
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Samsun'un Terme ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Mehmet Çırtlık, İlçe Müftüsü Ömer Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Maytalman, Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Kul da tüm Termelilerin bayramını kutlayarak, "Dostluğun, sevginin pekiştiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği ramazan ayı sona erdi. Herkese nice mutluluk içinde bayramlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Terme'de Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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