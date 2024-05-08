Terme'de Trafik Haftası kapsamında çocuklara trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Terme'de Trafik Haftası kapsamında çocuklara trafik eğitimi verildi

Terme\'de Trafik Haftası kapsamında çocuklara trafik eğitimi verildi

Terme Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Trafik Haftası kapsamında ilçedeki okullarda eğitim gören 200 öğrenciye trafik kuralları hakkında eğitim verdi. Ekipler, okul ve yaya geçidi, trafik ışıklarının önemini vurgulayarak vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı ve sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

08.05.2024 13:01  Güncelleme: 13:06
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Terme'de, Trafik Haftası kapsamında çocuklara trafik eğitimi verildi, vatandaşlara trafik kuralları hatırlatıldı.

Trafik Haftası kapsamında Terme Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince ilçedeki okullarda eğitim gören yaklaşık 200 öğrenciye genel trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

Ekipler, çocuk ve gençlerin trafik güvenliği hakkında bilinç sahibi olmasının üzerinde dururken, okul ve yaya geçidi, trafik ışıklarının önemini anlattı.

"Hayatla yarışılmaz" sloganıyla yapılan eğitimde vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla broşür dağıtılarak sürücü ve yayalara trafik kuralları hatırlatıldı.

Ekipler, okul servis araçlarını denetleyerek şoförlerin emniyet kemeri takması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Terme'de Trafik Haftası kapsamında çocuklara trafik eğitimi verildi - Son Dakika

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